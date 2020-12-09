旗津渡輪站聽見「金屬摩擦」巨響…高雄港驚傳撞船！　警方證實

記者吳世龍、許宥孺、王致凱／高雄報導

高雄港一港口9日晚間發生2艘貨船碰撞事故。高雄港務局表示，一艘由44號碼頭出港的雜貨船，在一港口順榮造船廠船塢前方水域與進港的散裝船發生擦撞，所幸並無人員傷亡，也沒有漏油情形，後續將由航港局依海事鑑定報告處理。

▲高雄港9日晚間發生貨輪碰撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）



高雄港務警察總隊表示，9日晚間18時5分左右在旗津渡輪站前方突然傳出一聲巨響和鐵板持續摩擦聲。港警中隊長立即率領警員參與處理，並戒護泊靠碼頭防止二次傷害。

港警表示，經查出港的「新絲路1號」與排定進港的「幸福先鋒」輪發生擦撞，目前由港公司拖船與警艇戒護協助拖帶，「幸福先鋒」靠泊51號碼頭，新絲路1號則靠泊49號浮筒。

高雄港務分公司也表示，9日18時許接獲航管中心通報，於18時05分在一港口順榮造船廠船塢前方水域，由44號碼頭出港的貝里斯籍雜貨船「新絲路1（NEW SILK ROAD 1）」輪（船舶總噸2,618）船艏擦撞從一港口進港的巴拿馬籍散裝船「（LUCKY PIONEER）」輪（舶總噸14,599）船艉，初步回報2艘船皆無人傷亡、無漏油情形。待雙方船公司檢查船況損壞情形，再行後續處理。

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▼高雄港9日晚間發生貨輪碰撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

