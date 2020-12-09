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共機運8入侵西南空域！　被驅離竟嗆「請不要干擾我」...音檔曝光

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▲▼1架運8遠干機、1架運8技術偵察機9日入侵我西南空域。（圖／國防部提供）

▲2架運8機今天入侵我西南空域。（圖／國防部提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中共解放軍機休息1天再度擾台！今（9）日有1架運8遠干機、1架運8技術偵察機入侵我西南空域，沒想到我空軍升空對其廣播驅離時，竟得到「我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我」的回應。

「台灣西南空域」粉絲專頁表示，空軍下午4點進行廣播驅離時表示，中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6,600公尺的中共軍機，「注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」但不到1分鐘後，對方竟開廣播回說「我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我！」

事實上，共機在今年10月20日上午10時20分入侵我西南空域時，遭我空軍廣播驅離後，也是回應說「我是中國人民解放軍，正在進行例行性活動，請不要干擾我行動。」

▲▼1架運8遠干機、1架運8技術偵察機9日入侵我西南空域。（圖／國防部提供）

根據國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台七次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運-8技術偵察機 1架次。

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