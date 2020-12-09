首爾新冠患者激增！市府蓋「方艙醫院」搭建貨櫃屋...緊鄰幼稚園

▲南韓近日新冠確診者暴增，當局緊急於首爾醫療院前興建貨櫃型「方艙醫院」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，在全國第3波病毒流行潮下，首都圈（首爾、仁川、京畿道）的確診者急遽暴增，每日新增300至500名患者，使得醫療資源與重症病床分配面臨不足的窘境。對此，防疫當局決定將20多個貨櫃搬入首爾醫療院的空地，計畫在明（10）以前完成興建「方艙醫院」臨時病床；不過有家長十分憂心，因為一旁便是供醫療人員子女就讀的幼稚園。

根據韓媒《News1》報導，位於首爾市中浪區的「首爾醫療院」（Seoul Medical Center）的土黃色空地上，不斷有工人搬入12個白色貨櫃，他們在每個貨櫃間設置廁所、淋浴間、淨水槽等設備，每個貨櫃高2.5公尺、寬3.1公尺、長7.5公尺，每個貨櫃可容納3名病患，最多可治療48人，且還設有用於治療重症患的負壓隔離病床，另外還設4棟臨時病床貨櫃、病患等待間、營運總部等。

目前首爾市內專用於治療新冠肺炎患者的病床，事實上已達飽和狀態，其中62個供重症患者治療的專用病床，已僅剩下6個能動用，且就連用於治療輕症患者的生活治療中心，也高達58.3%的病床正在使用中。

也因此，首爾市府打算以首爾醫療院為首，在市立醫院空地上打造臨時貨櫃病房，預計興建150個。由於疫情之非常緊張，工人們正徹夜趕工中。

▲隨著確診者暴增，重症患者病床逐漸不足，圖為首爾國立中央醫療院。（圖／達志影像）

不過對於市府與防疫當局的決定，也傳出不少反對聲浪！由於首爾醫療院前方空地並無特別做區隔，使民眾可以輕易自由通過，加上該地緊鄰供醫療人員與職員子女就讀的幼兒園。部份民眾在一旁掛起看板表示抗議，「這裡是首爾醫療院幼兒園入口，請保障孩子們的安全！」、「幼稚園大門旁邊是新冠患者病房，這是怎麼回事？請確保安全距離。」

某名將子女送進該幼兒園就讀的醫療人員表示，「如果在這裡設置供新冠患者入住的臨時貨櫃屋病床，我便無法讓我的孩子安心上學！而且我也是負責照顧新冠患者的醫療人員，一旦決定不送孩子上學，我就不得不停職，這不是反而會造成醫療人力空缺嗎？」

對此，首爾市府計畫架起圍欄，使貨櫃屋病床能與外界隔離。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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