甘藷發芽沒有毒！紫種藷皮花青素含量「比藷肉高11倍」

▲ 農委會指出，甘藷屬於高營養的澱粉食物，口感鬆棉、甜味清爽。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

甘藷屬於高營養的澱粉食物，口感鬆棉、甜味清爽。農委會表示，甘藷熱量是米或麵粉的1/3，且還富含膳食纖維、礦物質、維生素群等，對人體健康很有益處，只是很多人會困惑甘藷發芽還能吃？還有很多種不同顏色，到底是怎麼一回事？農委會強調，「發芽真的沒毒」，至於顏色，除淡黃、橙紅、紫色外，還有白色。

農委會指出，甘藷在台灣有3大產地，包括雲林縣、彰化縣和台南市，以雲林水林鄉為最大產地，全年都在生產。藷皮營養價值很豐富，是可以吃的，如紫肉種藷皮的花青素含量，就比藷肉高出11倍，不過，水煮會降低酚類、花青素等營養，表皮清洗後建議以「蒸或烤」的方式料理。

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▲農委會表示，甘藷採收後先經過貯藏（約一週），讓甜味釋出才出貨上架。



不過不少人通常對甘藷有些疑問，像是甘藷發芽還能吃？農委會說明，甘藷發芽沒有毒，芽體剝除後還是可以吃，因採收后貯藏在溫度及濕度皆高的條件下，甘藷會因呼吸作用旺盛而消耗掉養分，才易發芽。

通常甘藷採收後會先經過貯藏再販售，農委會表示，甘藷採收後先經過貯藏（約一週）讓塊根内的澱粉酵素不斷分解澱粉，轉化為糖類及糊精，讓甜味釋出才出貨上架。

農委會提到，甘藷除了淡黃、橙紅、紫色外，還有白色，白色原產自巴西「白皮白肉原生種」，約1978年傳入台灣，被視為保健藥用的品種，有豐富的維生素K、鉀、鈣及葉酸成份。