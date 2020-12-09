口罩將改14天10片40元！舊制「9片45元」取貨補領時間僅到12/27

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布口罩實名制新規定，改為14天10片40元，由於系統需作轉換作業，因此第23期取貨及第21期補領口罩（9片45元，另再外加運費7元）取貨及補領時間，將由原先109年12月21日至110年1月3日，調整為109年12月21日至12月27日，減少7天，民眾要特別留意。

指揮官陳時中表示，14天10片40元在藥局通路自第20週期（109年12月31日至110年1月13日）起開始實施，口罩售價為10片40元。超商通路則自第24期（預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日）起開始實施，販售價格為10片47元（含7元運費）。

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未來實名制口罩將由廠商統一於工廠完成10片/包，並依藥事法第75條規定於包裝袋標示醫療器材許可證字號、品名、藥商名稱及地址、製造廠名稱及地址、批號、製造日期及有效期間或保存期限等資訊。

另為保障民眾健康及權益，民眾未來若對10片包裝口罩品質有疑問，或於必要時須辦理退換貨事宜，可依包裝標示製造廠商資訊，向該廠商詢問辦理。

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