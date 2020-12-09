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快訊／基隆廟口百年名店　邢記鐤邊趖驚爆歇業！老闆「很不捨」

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記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口百年老店邢記鐤邊趖驚傳9日歇業，由於老闆刑金勝身體不適，腰部還要開刀，老闆考慮了幾個月，因身體因素調養，決定先休息半年。一大早就在拆招牌，收拾桌椅。刑老闆不捨的說，從祖父傳承下來的手藝，他自己就接手30多年了，非常不捨。

▲基隆廟口百年邢記鐤邊趖驚傳歇業 邢老闆：身體不適休息半年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口百年邢記鐤邊趖驚傳歇業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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老闆刑金勝表示，健康因素而歇業，做了幾十年從我爸爸、媽媽接手到現在，自己本身就做了快30年，覺得有不捨，自己本身也思考很久了；疫情期間剛開始不到五成的客源，但我不是因為疫情關係而歇業，是因為身體不好，今年10月份差點心肌梗塞，又想說身體也不好，總總因素也想休息半年，後續再打算。

刑金勝說，好幾天沒睡，今天看到招牌拆卸下來，覺得很失落，努力了一輩子，從國小開始洗碗一直做到現在，想好好把身體養好，再出發！近日腰部有安排開刀，醫生說要休息半年，要穿鐵衣護腰，所以依然決然歇業。

▲基隆廟口百年邢記鐤邊趖驚傳歇業 邢老闆：身體不適休息半年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲老闆刑金勝表示，做了幾十年從我爸爸、媽媽接手到現在，自己本身就做了快30年，覺得有不捨。

做了20多年的員工說，突然真的很不捨，也做了很習慣，老闆對同事都很有感情也很好；另一名做了1年多員工說，老闆對員工都很好，非常捨不得，等老闆好好養身體後再做，

一旁饕客說，經常來這邊吃，以為店面是重新整修裝潢，乍聽下是要暫時休息半年，也覺得相當驚訝，覺得蠻可惜的。

▲基隆廟口百年邢記鐤邊趖驚傳歇業 邢老闆：身體不適休息半年。（圖／記者郭世賢翻攝）

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