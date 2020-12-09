澳洲新冠本土疫情獲控制　即起調整為低風險國家　

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，由於澳洲近期以輸入病例為主，考量其本土疫情獲控制，達低風險國分級標準，故即日起將其自「中低感染風險」調整為「低感染風險」國家。

指揮中心公布，今日國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案720至721)，截至目前累計113,230例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,291例排除)，其中720例確診，分別為628例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、585人解除隔離、128人住院隔離中。

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指揮中心監測資料顯示，全球累計68,229,520例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國15,359,641例、印度9,703,770例、巴西6,674,999例、俄羅斯2,515,009例及法國2,309,621例為多；病例中1,558,432例死亡，以美國290,997例、巴西178,159例、印度140,958例、墨西哥110,074例及英國62,033例為多。

▲各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，澳洲近期以輸入病例為主，考量其本土疫情獲控制，達低風險國分級標準，故即日起將其自「中低感染風險」調整為「低感染風險」國家。各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨、澳洲。

中低感染風險國家/地區：無。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲澳洲COVID-19本土疫情獲控制，即日起調整為低風險國家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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