外籍移工「7天自主健康管理」要通報地點　違規雇主最重罰1.5萬！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

日前爆出仲介委託醫管公司安置外籍移工，卻沒做好檢疫規範，勞動部今也派人出席中央流行疫情指揮中心記者會。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，雇主或仲介公司應於移工入境登錄檢疫作業時，同時在入出國移工機場關懷服務網，登錄移工自主健康管理地點，如雇主工作地、仲介公司安置處所等，違者最重處新台幣1萬5千元罰鍰。

蔡孟良說，雇主或仲介公司如有未依上開新措施辦理通報、或有通報不實、或有居住環境未符合規範者，將依違反傳染病防治法第36條、第37條規定，依同法第70條規定，處新臺幣3千至1萬5千元罰鍰。

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此外，仲介公司因辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致勞工權益受損，將依就業服務法第40條第1項第15款及第67條規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

而移工完成集中檢疫後，依規定應辦理健康檢查，如移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天需求者，得於每星期二17:30前向勞動部（03-3989002）提出申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔，但協助安置措施，非屬法定集中檢疫，移工不得申領防疫補償，且移工應遵守集中檢疫場所相關規範。

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