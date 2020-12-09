12/31起口罩實名制14天「10片40元」　販售通路皆不變！

▲口罩實名制改14天10片。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，藥局自109年12月31日起、超商等販售通路自110年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為14天10片40元。

指揮中心指揮官陳時中指出，本項政策在藥局通路自第20週期（109年12月31日至110年1月13日）起開始實施，口罩售價為10片40元。超商通路則自第24期（預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日）起開始實施，販售價格為10片47元（含7元運費）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實名制口罩將由廠商統一包裝成10片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商（市）銷售，方便民眾辨識。

民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。

另為因應本項新政策，口罩配送及電腦系統程式將配合進行調整及修改/轉換等作業，因此第23期取貨及第21期補領口罩（仍為9片45元，另再外加運費7元）取貨及補領時間，將由原先109年12月21日至110年1月3日，調整為109年12月21日至12月27日。

▲實名制口罩自12/31起，逐步調整為14天10片40元，販售通路不變。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

未來實名制口罩將由廠商統一於工廠完成10片/包之包裝作業，並依藥事法第75條規定於包裝袋標示醫療器材許可證字號、品名、藥商名稱及地址、製造廠名稱及地址、批號、製造日期及有效期間或保存期限等資訊；而藥師仍會持續提供口罩使用相關衛教諮詢專業服務。

另為保障民眾健康及權益，民眾未來若對10片包裝口罩品質有疑問，或於必要時須辦理退換貨事宜，可依包裝標示之製造廠商資訊，向該廠商詢問辦理。

指揮中心再次感謝藥師及各超商/市/藥粧店等人員，近一年對疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。同時提醒秋冬專案已自12月1日起實施，民眾進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）等八大類場所時，務必佩戴口罩，共同配合防疫措施。

▲12/31起實行口罩實名制新制。（圖／指揮中心提供）

其他人也看了...

緬甸、印尼籍男性持陰性證明來台工作 檢疫期滿自費採檢確診

澳洲新冠本土疫情獲控制 即起調整為低風險國家

外籍移工「7天自主健康管理」要通報地點 違規雇主最重罰1.5萬！

口罩將改14天10片40元！舊制「9片45元」取貨補領時間僅到12/27

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來