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中火砸千億買2燃氣機組到位　盧秀燕：為市民健康舊機組須汰換

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▲▼台中市長盧秀燕（上）針對議員楊正中質詢時強調，會嚴格把關市民健康。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市長盧秀燕（上）針對議員楊正中質詢時強調，會嚴格把關市民健康。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員楊正中9日在市議會質詢表示，台電購買的燃氣機組已到位，正尋求市政府協助取得開工許可，楊要求市府應堅持「汰舊換新」立場，不要委屈自己，犧牲市民健康，市長盧秀燕重申，如果中火增加燃氣機組，一定要按比例汰換舊的燃煤機組，這樣對台中市民才公平，她會嚴格為市民健康及呼吸權把關。

▲▼台中市長盧秀燕（上）針對議員楊正中質詢時強調，會嚴格把關市民健康。（圖／記者鄧木卿翻攝）

楊正中表示，盧市長上任後，藍天再現，台中空氣逐漸變好，讓民眾很有感，顯示市府對中火減煤的鐵腕政策奏效，但是台電今天對外說明，台中電廠的2部燃氣機組已到位，台電希望中市府協助取得開工許可。

楊說，中火現有10部燃煤機組，發電量為550萬瓩，如果再加上新設的2部燃氣機組，發電量高達810萬瓩，將成為全世界最大電廠，他要求市府應明確告知台電，不是市府不協助，而是台電自始自終不願意汰舊換新，他強調，如果汰換4部老舊機組，總發電量為590萬瓩，也比現在高40萬瓩。

盧秀燕表示，不能接受中火只增不減，不能接受中火無法汰舊換新，中火已是全國最大電廠，台中市多年來已經善盡對全國供電的責任跟義務，如果中火增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平。

環保局表示，台電斥資千億元採購台中、興達兩電廠的燃氣複循環機組，興達電廠今天進行簽約儀式，中火已是世界第4大火力電廠，在中火興建2部燃氣機組的環評審查，市府多次表達一旦燃氣機組上線，應同時汰除4部老舊燃煤機組，以兼顧區域供電公平與環境正義。

高雄興達電廠在燃氣機組更新改建計畫環評內容，承諾燃煤1、2號機組提前至2023年底除役，燃煤3、4號機組提前至2025年及2026年除役，但為何只有中火不能提前除役，只能轉為備用？

環保局指出，燃氣機組也會有污染，中火新裝2部燃氣機組，增加的發電量相當於4部燃煤機組，台電預計2024年燃氣機組上線，加上原有10部燃煤機組，中火將成為世界最大的火力發電廠，期盼經濟部在盤點未來10年長期電源開發計畫時，能將中部民眾擔心的空氣污染及需要乾淨空氣的聲音聽進去。

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