緬甸、印尼籍男性持陰性證明來台工作　檢疫期滿自費採檢確診

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，個案分別自緬甸(案720)及印尼(案721)入境來台工作，身分為船員、漁工。

指揮中心表示，案720為緬甸籍40多歲男性，11月22日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；12月7日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，同日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案同車接觸者共6人，因無適當防護，列居家隔離。

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指揮中心指出，案721為印尼籍40多歲男性，11月21日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月6日檢疫期滿後進行自主健康管理，12月7日由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者1人，列居家隔離。

根據指揮中心統計，目前國內累積720例確診，分別為628例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、585人解除隔離、128人住院隔離中。。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自緬甸及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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