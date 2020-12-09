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周周抽8萬電動機車、電視狂省1萬5！量販「雙12」下殺優惠一次看

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▲▼愛買量販。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買雙12優惠來了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2020年末最後一檔「雙12」促銷來了，除了各大電商紛紛祭出超狂優惠外，量販通路也有折扣，像是愛買實體門市即日起至13日就推出點數狂飆12倍優惠，11日起至13日門市還有指定10款家電57折起，線上購物部分還送iPhone 12全系列98折券，最高激省2600元；而家樂福則從明（10）日起至12日連3天祭出消費滿額抽紅利60萬點，11日至13日有限量家電下殺優惠，電視直接現省14000元，31日前用三倍券還可周周抽價值8萬電動機會，把握機會開買。

▲▼愛買雙12優惠。（圖／業者提供）

▲iPhone 12激省2600元。（圖／業者提供）

搶攻年末最後雙12商機，愛買線上、線下齊推優惠，實體通路即日起13日祭出點數狂飆12倍，只要使用HAPPY GO Pay單筆滿1000元起就送120點，滿2000元起240點，單筆最高累積360點，另11日至13日限時3天則有電視、冰箱、洗衣機、微波爐和除濕機等10款指定家電57折起，像是70型4K電視就直接打出57折，狂省超過15000元以上，歌林洗衣機下殺9990元，微波爐則祭出86折，還有大同電磁爐可是千元有找。

另，雙12當日愛買4大線上購物平台也推出全館優惠，樂天平台全店打92折，還有3C商品98折、蝦皮則是全店92折起、yahoo商城滿688元折60元，而Friday購物平台推出滿1000元折100元優惠。11、12日再加碼於愛買線上樂天平台下單iPhone12全系列，獨家享3%點數回饋，12日愛買蝦皮商城還限量開撒「iPhone12全系列98折」券，若再搭配蝦皮全站優惠券，單支iPhone激省2600元，把握最後機會怒買一波。

▲▼新店家樂福外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福雙12祭6大好康。（資料圖／記者湯興漢攝）

家樂福「雙12」狂推6大優惠，第一好康從明（10）日起至12日限定登場，連3天在實體門市、線上購物祭出單筆消費1212元及便利購消費滿555元以上就可抽紅利點數60萬點，線上購物則加碼消費滿1212元還可享折扣（優惠於12月10日於網站公告）；另，即日起至15日會員還有專屬指定商品買1送1；而11日起至13日則推出指定家電限量下殺優惠，如液晶電視下殺14000元，全台只有150台，滾筒洗衣機現折6000元，全台限量50台等。

好康四只要於實體門市包括量販、便利購使用紙本振興券消費，31日前不限金額周周都可抽價值近8萬電動機車，只有20台；15日前會員再享單筆購買保健食品、飲品、營養補給或家庭保健品滿999元即可參加抽獎，有機會獲得福容心假期環島任你遊住宿劵，價值9,999元，一共抽出20名，若單筆消費滿1998元即可獲得2次抽獎機會，以此類推 ；最後是年菜早鳥預購優惠，即日起至12月15日凡會員預購任一組年菜，就送258元現金折價劵，單筆最高送2580元。

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