炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看

▲頂呱呱1斤雞活動又來了。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭筠／台北報導

1斤雞又來了！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」無預警宣布，為力挺國片，於12月9日強勢推出「爽嗑1斤雞」活動，只要在門市說出2020年任一部國片片名，就可用180元、7折優惠將1斤雞帶回家，炸雞控把握機會衝吃。

▲12月9日只要180元就能爽吃1斤雞。（示意圖／記者蕭筠攝）

頂呱呱的「1斤雞」活動深受鐵粉喜愛，因為可以用超划算價格爽吃600克的經典原味炸雞，每每一推出就吸引大批人排隊搶買，人氣破表。而這次為同慶今年國片大放異彩，再度祭出「1斤雞」優惠，12月9日限時1日於門市只要用180元、7折優惠就能將1斤雞帶回家，每人限購2份，各店數量有限、售完為止。

▲漢堡王年末大回饋。（圖／業者提供）

另，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）近日也祭出年末大回饋，不僅大方送出20台iPhone 12，12月12日還加碼推「買1送2」優惠，當天只要在任一門市（ 台積店、兒園除外）購買1份主打星餐或常態超值量餐，就可獲優惠兌換券1張，買2份送2張，以此類推，並於下次消費時可憑券免費兌換原味小華堡1個或輕鬆薯1份，優惠券數量有限、發完為止。

【你可能也想看】

►豪放18顆草莓！大苑子「莓好相遇」重磅回歸 加碼推草莓霜淇淋、聖代

►永和人吃了35年！新北唯一「必勝客歡樂吧」確定收攤 只營業到12/9

►2個月買4600個購物袋！他跑賣場狂洗「1元發票」 業者無奈回應了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來