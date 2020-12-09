彰化女童遭母囚12年　突現蹤高雄寶雅露餡！警抓住線索終於找到她

▲失蹤12年的女童如今已長大成人，但卻瘦成了皮包骨，體重僅32公斤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者黃子倩、唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名11歲女童離奇失蹤長達12年，近日被警方找到時她已經23歲成年，但體重卻僅有32公斤，瘦成了皮包骨；警方深入調查，發現女童父母離異後，法院將監護權判給父親，母親林女竟趁探視時將女童擄走，並帶往高雄藏匿、軟禁長達12年。高雄警方指出，女子近日會被尋獲，係因近日林女帶著前往寶雅百貨消費，警方發現後循線查訪，終於在鹽埕區住處尋獲失蹤多年的女子，全案宣告偵破。

警方初步調查，謝姓女童在就讀小學五年級時，父母因感情生變而離婚，當時法院審酌後，將女童監護權判給父親，孰料不久後母親林女卻利用探視機會悄悄將女童擄走，母女倆從此人間蒸發；雖然謝父多次嘗試尋找女兒，但仍然下落全無。

彰化田中分局表示，女童於97年2月發布失蹤，尋找了12年仍是下落全無，警方料定女童恐怕已凶多吉少，但仍不放棄希望，掌握稀少的線索積極追查，但女童完全沒有就學、身分請領、健保等相關資料，警方頓時陷入瓶頸。

既然謝姓女童資料全無，警方轉往尋找女童生母林女，發現她有繼承家人土地財產，又曾出現在高雄，經轉移陣地前往高雄搜索後，終於在發現大順三路寶雅賣場內監視器2日曾拍下林女帶著女兒外出購物畫面，警方遂循線找到林女鹽埕住處，當即將其逮回偵辦。

遭母親囚禁了12年的謝女被救出時已經23歲，但體重卻僅有32公斤，瘦成了皮包骨；而林女為了擔心女兒被找到，多年下來不讓她外出上學、就醫，盡可能杜絕一切外界往來，長年軟禁在家中，也因此謝女被尋獲時已出現明顯接觸障礙；後續謝女已由父親保護帶回。