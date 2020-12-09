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彰化女童離奇失蹤12年獲救！遭媽藏高雄軟禁　23歲瘦成32kg皮包骨

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▲▼彰化女童離奇失蹤12年獲救！遭媽藏高雄軟禁　23歲瘦成32kg皮包骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中警分局找到失蹤12年的女童，如今已經23歲，但體重卻僅有32公斤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名失蹤12年的女童，在田中警分局抽絲剝繭下，7日終於在高雄鹽埕區找到，現已成年。此案父母離異，法院將監護權判給父親，但她被林母帶走整整12年，幾乎多關在家裡，避免外出也不讓她去念書，找到時只有32公斤。

林女向警方表示，自己父母也離異，她年幼時母親改嫁、曾遭繼父虐待，擔心女兒淪為她的翻版，基於保護女兒帶她南下高雄躲藏。

原來她還有一段淒慘的身世，這名女童的父親為1名退休的公僕，12年來用盡所有力氣找尋女兒，前幾年乾脆辦理退休，專心找愛女但還是石沉大海，父母親離婚時她年僅11歲就讀小學5年級，法院將監護權判給父親，同年2月間林女利用探視的機會偷偷將女童帶走，並斷絕所有的聯繫，藏身在高雄，經女童家人報請警方協尋，並提告妨害家庭，林女復於2008年7月8日因妨害家庭為彰化地檢署發布通緝。

警方深怕失蹤16年的大村桶屍案重演，田中警分局副局長發現該名女童失蹤12年恐遭不測有立即救援的必要，隨即指示偵查隊、三組、田中派出所全力偵辦協尋該名女童，經查該名女童無就學、身分請領、健保等相關資料，一時協尋工作陷入瓶頸。

經分局員警歷經2個月的深入追查，林女跟女兒都沒有健保紀錄，女童也沒有就學，查到林女親母親，才知道她有繼承家人土地財產，曾經出現在高雄，又查到林女曾經出入大賣場，循著車牌追查下，並會同高市苓雅分局調閱監視器，終於查到林女躲藏的居所。

林女被警方找到時，感到相當的訝異，神情慌張的說，因為自己小時候曾被繼父性侵過，會帶女兒出走「都是為了保護她」，為躲避前夫找女兒，不讓她上學，將女兒留在家中不讓她外出，甚至斷絕與所有曾認識過的人聯繫，若身體不適或生病，多到藥局買藥避免上醫院被警方找到，如今她人已經23歲，被找到時體重只有32公斤，女童長時間與外界斷絕往來下，明顯有接觸障礙。

目前警方將女童帶被協尋人由父親保護帶回，女童哥哥跟爸爸看到雙雙擁抱哭泣，如今全案依兒童權益福利保障法、國民義務教育法函請彰化縣政府教育處、社會局依權責辦理。

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