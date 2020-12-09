小三童遭「阿公」侵犯崩潰求救　嬤冷回：看妳可愛所以逗妳

▲花蓮一名9歲女童在家中遭阿嬤的男友性侵，崩潰求救後卻沒被看見，因此患上憂鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮一名9歲女童在家中遭阿嬤的古姓男友性侵，當時古男故意趁女友不在家時，於廚房內不顧女童掙扎強吻並指侵她下體。事後，女童哭著向阿嬤求助，卻得到回應，「大人看妳可愛所以逗妳」，讓女童內心更加痛苦。花蓮高分院近日審結，刑事部分判古男有期徒刑7年6月；民事部分判他須賠償女童及女童父親總計40萬元。可上訴。

44歲古男2009年至2014年間與女友同居，期間他明知女友的小孫女正就讀小學中年級，一日仍趁女友不在家時，在廚房以左手從後方環抱坐在餐椅上的女童，使她無法離去，接著開始強吻，並以手指侵她下體。當時古男的媽媽雖在家中，但因患有重聽，並沒有聽到女童的呼救聲。

案方當日傍晚，女童情緒激動打電話給阿嬤哭訴，「阿公（古男）親我又舔我耳朵」，但阿嬤始終不願相信，向女童表示那是大人看她可愛所以逗她，且後續事情越鬧越大時，阿嬤甚至還責怪女童為何不能釋懷遺忘。最終，女童因不知道如何處理感到痛苦，加上阿嬤的不諒解，開始憂鬱、情緒低落，經醫師診斷確定患有創傷後壓力疾患，受有精神上的痛苦。

法庭上古男否認有任何強制性交的行為，辯稱女童說詞前後不一，皆是不實指控。不過花蓮地院審理時勘驗相關證據，判定他犯行屬實。

法官認為古男自己也有一個8歲兒，他明知女童心智稚嫩、身心還沒成熟，卻仍以強暴方式侵害她性自主權，影響其未來的人格發展，致她心靈嚴重創傷，行為實在可惡，刑事部分審結依加重強制性交罪判處有期徒刑7年6月；民事部分則判他應賠償女童及女童父親30萬及10萬元。可上訴。

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