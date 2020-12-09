女童遭母軟禁12年！爸「暴瘦14kg」曝找尋過程：她怕生先跟媽住

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化一名謝姓女童遭林姓母親帶走後失蹤12年，7日於高雄鹽埕一處套房終於被尋獲，但整個人已瘦成皮包骨，體重僅剩32公斤。警方原安排謝女先由父親帶回，惟謝女很怕生，因此目前先讓謝女返回高雄與母親同住，後續將由社會處、教育處持續關心，進行未來安置問題。對此，謝父稍早出面表示，他雖然希望能與女兒團聚，但女兒已滿23歲有自主權，因此不會強迫女兒跟誰住。

▲彰化謝姓女童失蹤12年，日前被警方尋獲，父親稍早出面回應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

回顧整起事發經過，謝女雙親在其小學五年級時離異，當時法院將謝女監護權判給父親，孰料，林女卻利用探視機會，將謝女帶走，從此人間蒸發，2008年2月被警方發布失蹤；由於謝女沒有健保、就學紀錄，協尋一事陷入瓶頸，直到警方改追查林女，才循線透過監視器尋獲謝女。

對此，針對謝女將由誰帶回，謝父稍早表示，他擔心一下子將女兒帶回，會讓女兒產生「擔心媽媽」、「對他厭倦」的反效果，而女兒目前已是23歲、有自主權的成人，他不想強迫女兒做決定，讓女兒產生「強制的感覺」。





▲彰化女童獲救時已23歲，整個人瘦成32kg皮包骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

謝父提到，他與林女離婚後，雙方約定好，林女可固定兩個禮拜一次探視女童，週六上午8時由他帶女童出門交給林女，週日傍晚6時再由林女帶回交給他，不料，某次探視日，林女卻沒依約定將女童帶回，讓他相當著急，打電話給林女皆無人接聽，詢問住在台中的女童外婆，對方的回應更是支支吾吾，只叫他「報失蹤」。

謝父表示，12年來他透過多種方式像是透過朋友到親戚家探聽，甚至辦理退休只為專心找愛女，只要一有時間就會前往台中、高雄兩地找人，更透露「失蹤的第一個月，爆瘦14公斤，完全睡不太著」。如今找到女兒，謝父雖鬆了一口氣，但表示心情其實又心疼又高興。

▼彰化女童失蹤12年，租屋處監視器畫面。（圖／民眾提供）