她問油條沾啥才是真理？釣出銷魂吃法　網一面倒狂推「3字王道」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣早餐店品項眾多，喜歡傳統早餐的人總少不了要來份燒餅油條。一名女網友熱愛油條搭配米漿的吃法，8日她在臉書「爆廢1公社」PO文詢問，「究竟油條沾啥才是真理呢？」結果其他網友一面倒狂推杏仁茶才是王道，其次則是米漿。

▲油條到底要沾什麼才好吃，每個人都有自己的獨門吃法。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

原PO提到，聽過有人吃油條會搭配豆漿、米漿、豆米漿、鹹豆漿、麻辣鍋或稀飯，她個人是覺得沾米漿最好吃，所以想問問看大家，「究竟油條沾啥才是真理呢？」

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文章PO出之後，網友們紛紛留言分享心目中的「王道」吃法，其中最多人推薦的就是杏仁茶，其次則是米漿，還有豆漿、煉乳、麻辣鍋、花生湯和冰淇淋，甚至有人乾脆看心情決定，「都好吃啊，今天想吃甜的就沾熱豆漿，想吃香辣的就沾鹹豆漿，看心情吃，何必單一選項？」

▲飯糰包油條也是網友們推薦的美食之一。

另外，也有不少人曬出自己的獨門吃法，「沾半熟蛋黃拌醬油膏」、「紅豆湯圓加油條，超好吃」、「油條加熱狗和蛋才好吃」、「炸酥切段淋肉燥」、「沾豆腐乳加麻醬」。

其實，油條的吃法在大陸、台灣、馬來西亞都各有不同，台灣人通常會把油條夾入燒餅或切段包進飯糰，也可以搭配杏仁茶、豆漿、豆花吃；而在馬拉西亞，民眾吃油條會先撕細再放入肉骨茶，等到吸滿湯汁後再吃，或者也能搭配紅豆沙、無奶黑咖啡一起吃，都相當美味。