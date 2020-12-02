來不及赴約！友人手機秀照片擺「特殊儀式」　網笑：少了三根菸





▲只要有人缺席聚餐，好友就會擺上特殊儀式。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

出社會工作之後，一群好友要約聚餐時，總會有些人很難抽出時間而缺席，一名男網友表示，每次只要有人沒有參加聚會，為了讓對方也有參與感，大家就會拿出手機，秀出缺席者的照片，並且擺在食物面前進行「特殊儀式」，看起來就像是在祭拜好兄弟，讓他又氣又好笑，「我只是來不及去而已」。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，身邊有一群很幽默逗趣的朋友，只要有人缺席飯局，就會進行「特殊儀式」。照片中，友人將手機螢幕秀出原PO的照片，三支手機排排站好放在食物面前，仿佛就像是在祭拜好兄弟，悼念已過世的人。

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▲有網友開玩笑表示，好像還少了3根菸。（示意圖／記者張一中攝）

好友將此照片拍下傳給原PO，他看到後哭笑不得，「我只是來不及去而已，就會出現這張照片了」。從照片上可以發現，似乎是一間燒烤餐廳，好友將手機擺在生肉面前，原PO還幽默表示，「不然肉也給我熟的，生的怎麼吃啦！」

貼文一出後，許多網友都笑翻，「有這種好友不錯耶」、「去鬆一下的時候也比照辦理，那才是真兄弟」、「好朋友應該要一起把這張照片發到爆廢尋人啊」、「我也是這種朋友」、「吃好料的都不會忘記你，真是好朋友呢」、「精神同在的意思」、「他們少了一樣，三根菸」。

還有網友開玩笑，「至少沒人拿泡麵拜你，加上真的插三根香」。但底下有人分享，「我遇到過，這真的是好朋友沒錯，非常損，照片用黑白照一樣是手機，然後泡麵堆疊前面還插三根香，瞬間沒罵髒話叫出來」。