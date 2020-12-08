聚餐想帶「別人老婆」！老總嚇歪急勸...電話喊1字劇情神反轉

▲公司有時會舉辦聚餐活動。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每當公司舉辦聚餐活動，許多員工都會攜伴參加。一般來說，攜伴通常都是帶自己的另一半，但這名男子竟在公司當眾詢問，自己可否「帶別人的老婆」參加聚會，讓眾人全嚇傻，連老總都出面急勸；這時，男子便拿起手機打電話，在他開口說出「第一個字」後，劇情神反轉，讓不少網友看到後直呼「好孝順！」

這名男子的行徑被弟弟出賣在「爆廢1公社」上，許多公司聚餐時，都能接受攜伴，不過基於禮貌，這名男子還是決定事先問問同事、主管；然而，他並不是要帶自己的另一半去吃飯，他竟當眾詢問「我能帶別人的老婆嗎？」話才一出，公司同事全驚呆，還懷疑他有沒有說錯。

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▲一通電話結局神反轉。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

老總聽聞這席話後，表明公司雖然不會管員工的私事，「不過還是提醒一下，別玩火自焚。」這名男子則回應「哦～就這一次。」接著，他就拿起手機撥電話，接通後便大方邀請「別人的老婆」來聚餐，「媽，妳別做飯了，公司聚餐，妳過來吃吧！」

貼文一出，不少網友都留言回應，「帶女兒也是別人的老婆」、「幹嘛說得這麼曖昧」、「嚇死了」、「我以為是女兒」、「乖兒子」、「很會哈哈哈」、「很孝順阿！第一個想到的是媽媽」、「哥哥很鬧，嚇死同事們了」、「同事們：老媽就老媽，幹嘛講別人老婆」、「人家好乖、好孝順的好嗎」、「有後勁」、「媽是別人老婆沒錯」。