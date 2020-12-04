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影／3次一字馬都失敗！芭蕾小妹「乾脆偷開外掛」被抓包　萬人笑炸

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網搜小組／鄺郁庭報導

小萌妹學跳芭蕾舞，一個偷吃步讓網友笑到直呼「什麼人才！天才啊！」Karolin Chang日前在《爆廢1公社》貼出一段影片，文中只簡單一句「朋友的小孩 #人才啊……」，只見舞蹈老師要求孩子們手舉高踢腿，而且腳要碰到手才算數。沒想到小萌妹失敗3次後，竟然猛開外掛、次次成功，讓旁人看了哭笑不得。

仔細看看影片，站在鏡子前的老師正拿著小鼓拍出節奏，小女孩們則在扶手旁站成一排，每個人都把手舉高，努力地踢高腿，讓腳碰到手掌，苦練一字馬。而本次主角就是站在第3位的芭蕾小妹，只見她不管怎麼踢，好像就是差了那麼一小段距離。

▲▼ 。（圖／Karolin 凱洛琳 授權使用）

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▲小萌妹怎麼踢就是差一點。（圖／Karolin 凱洛琳 授權使用）

一連失敗3次後，小萌妹靈光一閃，直接降低標準，就把手放在腳上方，讓她自己可以「每踢必中」。就這樣踢了4下，芭蕾小妹似乎還打算繼續偷吃步，正要再往下降的時候，當場被逮著正著，傻眼的舞蹈老師哭笑不得地上前，讓小萌妹把手舉高。被抓包的芭蕾小妹只得放棄作弊，繼續苦練踢腿。

▲▼ 。（圖／Karolin 凱洛琳 授權使用）

▲小萌妹直接降低標準，讓拍攝的人看了也直憋笑。（圖／Karolin 凱洛琳 授權使用）

影片一出，看得網友頻頻喊萌，吸引超過9000人按讚，「畢竟是靠頭腦練舞的」、「是個人才！改變不了環境，就改變自己」、「妹妹表示～老師說腳要踢到手，沒說手不能下降呀」、「小孩表示：腳碰手跟手碰腳還不是一樣」、「好可愛，重複看了好多次」、「山不轉路轉嘛」、「不自覺往下再往下」、「怎麼這麼可愛啦！」

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