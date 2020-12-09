館長槍擊案關鍵人物！　竹聯幫寶和會「幕後老大」落網

▲竹聯幫寶和會會長邵男等5人被警方拘提到案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者趙蔡州、陳雕文／新北報導

新北市警方日前強力掃蕩竹聯幫和堂寶和會，認為寶和會幫派分子涉及多起犯罪案件，包含槍擊館長等事件，近年多起槍擊案均疑似有寶和會成員參與、甚至是主導策畫。警方8日中午在大台北地區展開收網行動，拘提以邵姓男子為首等5人到案，同時搜索寶和會據點堂口，後續仍持續偵辦中。

新北地檢署8日中午指揮由刑事警察大隊、林口分局暨刑事警察局偵查第一大隊組成的專案小組，會同維安特勤分持拘票、搜索票兵分多路前往大台北地區展開收網行動，掃蕩寶和會圍事據點堂口，拘提寶和會幕後老大邵男為首等5人到案，並且同步通知案件關係人到案說明。

▲包含槍擊館長等事件，近年多起槍擊案均疑似有寶和會成員參與、甚至是主導策畫。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方已經掃蕩竹聯幫寶和會多日，發現寶和會幫派分子涉及多起暴力、犯罪事件，包含8月槍擊館長的劉姓男子，就懷疑是被寶和會吸收並培育成殺手，整個計畫長達3個月，安家費疑似高達500萬元，近年多起槍擊案也疑似有寶和會成員參與、甚至不排除是寶和會主導策畫，後續將持續偵辦調查。

實際上，寶和會會長邵男2013年時，就曾為簽賭平臺利益，教唆槍手在立法院旁開槍，更傳出曾私下找上遠航張剛維想進行高利貸放款。對於「500萬安家費買凶槍擊館長」傳聞，專案小組陸陸續續帶回雙北多名「關鍵大哥級人物」進行偵訊，目前仍在調查當中。