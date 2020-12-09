涉館長槍擊案幕後黑幫遭逮　侯友宜宣戰寶和會：除惡務盡絕不手軟

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

新北市警方日前強力掃蕩竹聯幫和堂寶和會，認為寶和會幫派分子涉及多起犯罪案件，包含8月發生的館長槍擊事件，8日拘提以邵柏傑為首等5人到案。對此，新北市長侯友宜9日受訪時表示，寶和會在大台北地區犯下無數起重大刑案，這是目無王法的犯罪集團，他強調，新北市警察局刑警大隊全力偵辦，除惡務盡絕不手軟，全力把犯罪集團消滅。

新北市警方日前強力掃蕩竹聯幫和堂寶和會，認為寶和會幫派分子涉及多起犯罪案件，包含槍擊館長等事件，近年多起槍擊案均疑似有寶和會成員參與、甚至是主導策畫。警方8日中午在大台北地區展開收網行動，拘提以邵柏傑為首等5人到案，同時搜索寶和會據點堂口，後續仍持續偵辦中。

對此，侯友宜表示，此案涉及大台北地區重大的犯罪集團寶和會，不斷在大台北地區槍擊、殺人、擄掠、恐嚇勒索，犯下無數起重大刑案，這是目無王法的犯罪集團，居然來到新北市犯罪，他強調，新北市一定扛起責任、全力查察。

侯友宜表示，這兩個多月來，新北市警察局刑警大隊全力偵辦，連續三波掃蕩，除惡務盡、絕不手軟，全力把犯罪集團消滅，這是我們應盡的責任，目前組織成員都在查察當中，相關案情待刑大同仁釐清，他也鼓勵同仁面對幫派、惡勢力，毫無忌諱、全力以赴，守護新北市民安全。