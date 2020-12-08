▲桃園消防局執行防疫醫療後送任務重，徐國勇、鄭文燦頒發獎勵金

▲桃園消防局執行防疫醫療後送任務重，獲頒防疫工作獎勵金。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日陪同內政部長徐國勇，前往桃園消防局，慰勉參與防疫醫療後送任務同仁，由徐國勇部長頒發30萬防疫工作獎勵金外，市府再加碼20萬。鄭文燦表示，桃園位於防疫第一線，從國際機場、醫療體系到社區防疫，落實三層防護、杜絕防疫破口，目前桃園有4個集中檢疫所，收容量全國最大。

鄭市長指出，防疫醫療後送任務，自今（2020）年1月27日起，載送第1名疑似患者，累計至昨（6）日止，已出動424車次，送醫424人，其中確診通報108人；近日秋冬高峰期，外籍移工入境確診人數大幅上升，中央流行疫情指揮中心也宣布，自12月4日至17日，暫停引進印尼籍移工入境來台工作2週，且須接受集中檢疫，自11月至12月6日止，桃園消防同仁已出動49車次，送醫49人，其中確診通報34人。

鄭市長談到，消防同仁執行後送任務時，須全程穿著防護衣，不僅不便且勤務吃重，但仍秉持專業，完成所有後送任務。市府針對位於第一線執行救護勤務消防同仁，依載送對象發放獎勵金，載送確診病患的同仁加發5,000元及核給5天自主健康管理假，載送非確診病患的同仁加發3,000元，迄今已發出297萬6,000元；此外，各消防分隊載送次數達10件以上，亦由市長或消防局長代為致贈慰勞品，感謝其辛勞。

・超級神水、低價必入手