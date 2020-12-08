真惬意！桃園蘆竹大竹圖書館讀書　還可欣賞六股埤塘夜景

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▲桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府啟用）

▲桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」、7日啟用，市長鄭文燦表示，六股埤塘生態公園舊名為2-11埤塘，總面積約4.5公頃，市府投入約1,705萬元經費，歷經2年時間進行規劃設計，興建全長850公尺的全齡無障礙環埤塘步道，成為鄰近居民休憩運動的好去處，在埤塘旁的大竹圖書館讀書之餘，還能欣賞六股埤塘的夜景。▲桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府啟用）

鄭市長表示，大竹生活圈人口成長快速，目前大竹圖書分館及社福館已啟用，未來市府預計在大竹地區再設置一座天幕廣場，讓市民舉辦戶外活動更加便利。此外，蘆興南路交流道工程現正進行中，明年完工後，市府將接續進行蘆興南路拓寬工程，總經費超過12億元，預計將蘆興南路拓寬為20米，有效紓解大竹交流道及南崁交流道的壅塞情況。▲桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府啟用）

▲▼桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府啟用）▲桃園市「蘆竹區六股埤塘生態公園」啟用。（圖／市府啟用）

鄭市長指出，六股埤塘生態公園設置全齡無障礙運動環湖步道、加強高程落差之安全護欄，並設置34盞景觀高燈、74盞低燈，營造安全舒適的日間及夜間運動空間；也針對碑塘內的減水壩進行改善，可有效解決大雨時埤塘宣洩問題；原有植栽喬木林相進行保留，搭配種植石斑木、金門赤楠及紫藤等季節性開花植栽及地被植物，在休閒運動之餘，也能作為生態教育場所。包括農田水利署桃園管理處長何明光、市議員郭麗華、劉勝全、市府工務局長賴宇亭、蘆竹區長蔡志揚等均一同出席活動。

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