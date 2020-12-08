北高行稱媒體應受監督　鄭麗文轟：法官是從威權時代借屍還魂嗎？

▲鄭麗文。（圖／記者楊蕓攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台聲請換照假處分案，7日被台北高等行政法院駁回，其北高行認為媒體應受國家政策、主管機關監督。對此，國民黨團副秘書長鄭麗文今（8）日發文表示，只有「威權時代」才是國家監督媒體，法官難道是借屍還魂嗎？並痛批「粗暴的秋後算帳，持續上演！」

鄭麗文在臉書發文說，當初NCC要關中天新聞台，沒有法源依據也沒有正當理由，自創遊戲規則、球員當裁判，已經非常離譜，沒想到身為公平正義的最後一道防線，竟然也照著執政黨的氛圍和劇本演出。

針對北高行駁回假處分，鄭麗文痛批法官不具法律專業，明顯的先射箭再畫靶，已經確定不讓中天通過，再瞎掰理由。她質疑，台灣還有法治嗎？一言堂時代的副作用、寒蟬效應已經開始了嗎？

鄭麗文指出，有些人討厭中天，覺得關中天無所謂，卻沒想到完全執政、得到817萬的執政黨，今天可以秋後算帳、趕盡殺絕關掉民進黨討厭的中天，「明天不知道什麼樣的自由可能會被關閉被收回」。

北高行駁回理由之一是新聞媒體應受監督，鄭麗文嗆說，法官難道是從威權時代，借屍還魂嗎？而在民主自由的台灣，法官竟還覺得合理，痛批「只有威權時代才是國家監督媒體」。

鄭麗文續指，中天475名員工的工作權，法官竟還說中天還有綜合台和娛樂台，「請問專業的新聞工作者、主播，聽了不會心寒嗎？隔行如隔山，難道法官是逼迫新聞工作者和主播做綜藝節目、演戲，如果不會做，沒工作活該嗎？」

鄭麗文批評，NCC主委陳耀祥明顯帶有政治任務，一系列的過程就是要關中天，沒想到法官竟然做出如此違反法律精神、明顯違憲的解釋，「兩個獨立機關的公信力已經蕩然無存」。最後並強調她支持中天抗告。

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