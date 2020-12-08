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蔡英文、拜登「外交國安五虎將」交情曝　可追溯至24年前明德小組

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▲▼總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」，會中與亞洲集團（The Asia Group）主席、美國前亞太助卿，也是拜登核心外交幕僚，甚至堪稱國安團隊「五虎將」之一的坎博（Kurt Campbell）視訊連線。涉外高層指出，其實兩人交情深厚，可追溯到1996年，前總統李登輝時代組成的「明德小組」。

涉外高層表示，2015年6月時，蔡英文在總統大選期間赴美訪問時，在華府重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發表演講，就是由坎博所主持；在當選總統後，坎博於2016年4月訪問台灣時，也有拜會蔡英文。

在今天的視訊演說中，坎博也透過視訊，稱讚蔡政府團隊處理疫情的卓越表現，堪稱為世界各國典範，同時也肯定駐美代表蕭美琴赴美以後的優異表現。

涉外高層表示，蔡英文、坎博的交情，可以追溯到李登輝時期的「明德小組」。當時，李登輝器重蔡英文的國際談判能力，延攬她加入美日台三方「明德小組」會議，這是當時「台美日」間智庫、高級外交官員、國安官員的溝通平台；而當年坎博就是美方代表之一，另一位著名的美方代表，則是曾任小布希政府副國務卿的阿米塔吉（Richard Armitage）。

涉外高層表示，坎博曾在柯林頓政府時代擔任過國防部亞太副助理部長，也曾擔任歐巴馬政府的國務院亞太助卿，是拜登的核心外交幕僚之一，媒體也曾將坎貝爾和準國務卿布林肯（Antony Blinken）、準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、前美國駐聯合國大使萊斯（Susan Rice），以及前副國安顧問瑞特（Ely Ratner），併稱作拜登外交國安團隊的「五虎將」之一。

另外，涉外高層說，過去曾在坎博手下共事的薛瑞福（Randy Schriver）先後擔任小布希政府的亞太副助卿，以及川普政府任內的國防部印太安全事務部助理部長，9月也才隨國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪問台灣；另一位與坎博共事過的米德偉（Derek Mitchell），後來則成為歐巴馬政府的國防部首席亞太副助理部長，米德偉更是著名的「台灣女婿」。

總體而言，涉外高層指出，坎博、薛瑞福和米德偉都是長年的「台灣好朋友」，在華府的外交國案政策圈具有相當影響力。

正也因為如此，坎博在演說中特別提到，他與薛瑞福過去曾在五角大廈的共事經驗，當時有一群對亞太地區熟識的人員，近年來更逐漸擴大，且說「25年前並沒有那麼多人認知台灣的重要性，但現在有更多的人了解到，與台灣維持強健關係對美國戰略意義與利益的重要性」。

▼總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」。（圖／總統府提供）

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