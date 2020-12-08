綠營：國民黨中常會找「造謠祖師爺」　辦「造謠教育訓練」

▲江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨9日將邀資深媒體人彭文正進行「言論自由」專題演講。對此，民進黨人士指出，找一位網友譏諷是「公信力死刑」的人來談「言論自由」，是何等的諷刺，讓人感到啼笑皆非。他說，如果要貼切的形容國民黨明天中常會，可以說是國民黨在辦「造謠教育訓練」，找來「造假祖師爺」指導「如何第一次造謠就上手」之類的吧

國民黨9日舉行中常會，將邀請彭文正進行「言論自由」專題演說。國民黨文傳會主委王育敏表示，中天新聞11日面臨被關台的命運，但這件事不只關乎中天，更是關乎台灣新聞自由的重大議題。

對此，民進黨綠營人士表示，國民黨前陣子才因為小豬顫抖的移花接木影片，被擁有影片版權的美國動保團體（Animal Outlook）打臉，過去兩年黨公職諸如曾文水庫文旦案、韓國瑜座車竊聽器案等等造假資訊也不斷發生。

民進黨人士說，現在還請出被英國LSE連發兩次聲明打臉，造謠蔡英文總統學歷不實的彭文正到中常會演講，找一個被網友譏諷為「公信力死刑」的人，來談「言論自由」，是何等的諷刺，讓人感到啼笑皆非。

綠營人士表示，彭文正最為人熟知的，就是他過去為了攻擊蔡英文總統，對蔡英文總統的論文與學位，進行一連串造假、抹黑的行為，甚至提告到法院，還被法院判決敗訴，國民黨找彭文正這樣不分是非黑白，以抹黑造謠攻擊他人的人，到中常會做專題演講，談「言論自由」，簡直是有辱「言論自由」。

綠營人士諷刺地說，如果要貼切的形容國民黨明天中常會，可以說是國民黨在辦「造謠教育訓練」，找來「造假祖師爺」指導「如何第一次造謠就上手」之類的吧。

對於明天國民黨找彭文正演講，民進黨人士說，不外乎就是想要對中天新聞台換照未過一事，以捍衛「言論自由」為由，抹黑批評民進黨政府侵害「新聞自由」，長期關注新聞自由的無國界記者組織（RSF）公開發聲明認為，NCC決議並未涉及侵害新聞自由。

此外，他也指出，2009年，彭文正還任台大新聞所長時，曾參與學界連署，反對旺中集團戕害新聞專業，傷害言論自由，如今物換星移，卻跳出來捍衛中天新聞台，立場說變就變，國民黨找彭文正談「言論自由」，也算是「師公仔神杯」、氣味相投。

民進黨人士說，不論是國民黨被美國動保團體打臉的變造影片，還是彭文正被法院判決敗訴抹黑蔡英文，他們這些造謠的行為，都不是屬憲法保障「言論自由」的範疇，而國民黨找彭文正講「言論自由」，可預期將會是假借「言論自由」，極盡全力攻擊怒罵民進黨，明天彭文正與國民黨主席江啟臣，他們兩人在國民黨中常會的雙簧配合，將可能會是滑天下之大稽的鬧劇演出。

▼國民黨先前造謠被國際團體打臉，民進黨要求江啟臣道歉。（圖／翻攝自民進黨臉書）

