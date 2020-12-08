金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

▲金色三麥也下架福灣巧克力啤酒。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

本土品牌「福灣巧克力」董事長許峰嘉性騷擾女實習引發的抵制風波持續擴大，除了桂冠、Mister Donut、嵜本生吐司都下架相關聯名商品，而與福灣巧克力推出聯名巧克力啤酒的金色三麥，也在8日傍晚透露也會下架這款啤酒，但由於相關作業比較繁瑣，將在9日再發詳細聲明。

屏東｢福灣巧克力｣今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界比賽奪下金牌，不過日前網友在Dcard發出福灣執行長許華仁的父親5年前性騷女實習生的往事，引起抵制潮，近日推出巧克力湯圓的桂冠7日宣布停產下架。

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除了桂冠之外，被網友點名與福灣巧克力合作推出聯名商品的Mister Donut、嵜本生吐司、乖乖都在8日下午宣布下架聯名商品，Mister Donut11月與福灣聯手打造的7款甜甜圈全面下架停止販售，嵜本生吐司不再販售福灣巧克力生吐司，而乖乖自主下架與福灣巧克力之聯名產品，並於通路上停止販售該商品，至於金色三麥也透露會下架這款啤酒，但由於相關作業比較繁鎖，將在9日再公布詳細聲明。

▲嵜本生吐司不再販售福灣巧克力生吐司。（圖／記者黃士原攝）

近日網上瘋傳福灣巧克力許姓董座於企業飯店涉嫌性騷，強摸實習女大生，遭對方告上法院，並被依照妨害性自主罪判刑，事後許姓董座兒卻發文嗆聲其女大生「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊，也被嗜血的媒體婊。太多剪接斷章取義扭曲事實，我們將採取法律行動。」不過再被告上法院且依照誹謗罪判刑，此性騷擾事件雖發生於2015年但近日卻於網上發酵，大批網友發起拒買活動，掀起不小討論。

針對桂冠火速切割一事，福灣稍早作出最新回應表示：「其實從12月初這件事情就處理中，才發了道歉聲明，在發聲明之前也就已經跟合作廠商一個一個打電話講，我們尊重每個廠商的決定，畢竟我們添了麻煩，要繼續合作我們很感激，終止合作我們也尊重。」

業者也表示此事件對於當時受害女大生「絕對是永久傷害，真的只能道歉再道歉。」不過全案在2016年已經判決，近期事件再被翻出，除了對女大生致上歉意外，也感激對方的理性發言，至於品牌後續動作仍在討論當中。

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