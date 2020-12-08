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福灣巧克力下架潮延燒！超商量販「低調切割」：目前未販售

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▲▼嵜本SAKImoto Bakery台北101二店福灣巧克力生吐司、乖乖、Mister Donut和桂冠巧克力湯圓全下架。（圖／ETtoday資料照）

▲▼嵜本SAKImoto Bakery台北101二店福灣巧克力生吐司、乖乖、Mister Donut和桂冠巧克力湯圓全下架。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

本土品牌「福灣巧克力」近日因許姓董座2015年性騷案於網上被翻出，引發大批網友抵制，其合作品牌也紛紛火速切割，桂冠、Mister Donut、乖乖陸續發出聲明下架，「切割潮」也延燒到超商量販通路，家樂福低調說，目前福灣相關商品已下架，近日也未進貨；而全聯則表示目前並未販售該廠牌巧克力，至於湯圓暫時不會下架。

近日網上瘋傳福灣巧克力許姓董座於企業飯店涉嫌性騷，強摸實習女大生，遭對方告上法院，並被依照妨害性自主罪判刑，事後許姓董座兒卻發文嗆其女大生「私生活混亂」，再度被告上法院且依照誹謗罪判刑，此性騷擾事件雖發生於2015年，近日卻於網上發酵，引發大批網友拒買抵制，掀起不小討論。

桂冠所推出的「巧克力湯圓」主打採用70％黑巧克力，搭配法國百年歷史「Corsiglia」大廠的柑橘醬製成，卻被網友發現該款湯圓疑和福灣巧克力聯名，故發起抵制留言拒買；桂冠雖於5日發出聲明強調「其中黑巧克力原料是委託福灣進口，並非是聯名商品」依舊無法止血，6日再度出聲表示即日起停止生產「桂冠巧克力湯圓」，而已上架湯圓所得將全數捐做公益。

▲▼桂冠巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）

▲桂冠6日宣布巧克力湯圓停產。（圖／翻攝桂冠官網）

桂冠開出第一槍後，Mister Donut、乖乖、嵜本生吐司等也陸續下架並發出聲明。而「切割潮」也延燒到超商等通路，其中全家日前與福灣打造系列巧克力商品，尤其「福灣可可碎粒巧克力脆皮雪糕」最受關注，近日也因風波遭點名抵制拒買，業者僅低調回應，「桂冠巧克力湯圓因廠商已停止生產供貨，故此款商品將不會販售，至於先前與廠商合作販售的商品，目前還在盤點狀況中，而商談合作案目前全暫緩。」

家樂福則低調說，目前福灣相關商品已下架，近日也未進貨；而全聯則表示，目前並未販售該廠牌巧克力商品，至於巧克力湯圓則暫時不會下架。

福灣遭到各品牌切割後，今（8）日發出最新聲明表示，福灣巧克力於11月27日於官方粉絲團向消費者發怖道歉聲明的同時，即一一以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定；同時也願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。並表示，「再次向此次遭受影響的合作廠商致歉。並對這些日子以來仍然願意支持福灣巧克力產品的忠實客戶們致上十二萬分的謝意。我們會記取教訓，為創造更好的工作環境、更優質的產品繼續努力。」

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