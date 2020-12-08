不敵網友抵制⋯桂冠切割停產湯圓 ！福灣再發聲：抱歉添了麻煩

▲目前桂冠已下架巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

福灣前董座涉性騷擾一事越演越烈，不少網友發文抵制拒買，就連近日推出巧克力湯圓的桂冠品牌雖聲明並非選用福灣巧克力，但仍不敵拒買風波，記者致電業者得到回應「之前就發過道歉聲明，我們尊重每個廠商的決定，畢竟我們添了麻煩，要繼續或是終止合作我們都尊重。」

一名女網友上月15日在Dcard女孩板發文提出，最近福灣和許多品牌推出聯名，大家好像都淡忘過去的性騷擾事件，並細數當時事發過程。文章點出福灣巧克力執行長許華仁的父親2015年在企業裡的飯店涉嫌性騷，強摸來實習的女大生，儘管遭到拒絕，還是無視對方的要求，不斷動手動腳，還詢問「有沒有變胖或變瘦」。

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▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



福灣巧克力日前也在官方臉書針對該文章聲明，當時除了向被害人道歉，並依據判決結果賠償，董事長許峰嘉也被要求卸除職務，這些年來公司一直時刻以最高道德標準要求自己，對於讓支持者與好朋友感到失望，致上最深的歉意。

雖然日前道歉了，不過事件還是越演越烈，對此，記者今日致電業者，得到回應如下「其實從12月初這件事情就處理中，才發了道歉聲明，在發聲明之前也就已經跟合作廠商一個一個打電話講，我們尊重每個廠商的決定，畢竟我們添了麻煩，要繼續合作我們很感激，終止合作我們也尊重。」

業者也表示此事件對於當時受害女大生「絕對是永久傷害，真的只能道歉再道歉。」不過全案在2016年已經判決，近期事件再被翻出，除了對女大生致上歉意外，也感激對方的理性發言，至於品牌後續仍在討論當中。