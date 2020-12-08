小編隱藏上百則留言！Mister Donut聯名「性騷擾巧克力」被挖出

▲Mister Donut被挖出聯名福灣巧克力。（圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團 ）



記者黃可昀／綜合報導

桂冠巧克力湯圓牽扯進福灣「性騷擾巧克力」風波，消費者紛紛喊拒吃來抵制，桂冠7日宣布全面停產，且上架之所得全數捐做公益。知名連鎖甜甜圈Mister Donut今天也被挖出11月曾和福灣聯名，推出巧克力甜甜圈、費南雪等商品，網友紛紛湧入留言，想不到全數被小編隱藏。

據了解，Mister Donut上月初曝光7款新品，專攻巧克力控的市場，包括招牌的波堤甜甜圈、費南雪、馬芬等等，還推出濃郁的牛奶巧克力飲品，這一系列都是和福灣巧克力聯名合作，如今性騷擾醜聞再度被挖出後，Mister Donut也被網友點名應出面回應。

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Mister Donut的臉書粉專2周前替巧克力甜甜圈、可可費南雪宣傳的貼文還在，下方也顯示「101則留言」，但點開留言區一看只有2則回應，原來是太多人湧入粉專要求官方解釋，小編選擇冷處理方式將質疑或謾罵的留言一一隱藏，怎料此舉反而引發網友不滿，怒回「小編你公關處裡真的不行，繼續隱藏=繼續引爆！」

▲網友留言被隱藏。（圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團 ）



此外，Mister Donut高學R8門市11月18日在Instagram貼出的文章也已刪除，從截圖紀錄來看，照片是1顆Q彈的可可鹽焦糖波堤，旁邊紙袋寫著大大的「許華仁 世界巧克力冠軍」，貼文下方的也標籤「#世界巧克力冠軍聯名甜甜圈」、「#許華仁聯名misterdonut」。

▲ig貼文已刪除。（圖／高雄R8門市ig ）



據了解，福灣過去風光奪得巧克力奧斯卡獎，拿下7面金牌等28項大獎，是揚名海外的優質巧克力，卻因為執行長許華仁父親2015年犯下的「性騷擾女實習生」而名聲崩毀，醜聞曝光後，許華仁還反咬受害女學生私生活混亂、缺錢才陷害父親，最後父子倆都被告上法院並遭判刑。4年後這件事再度被網友貼到Dcard，被淡忘的性騷擾事件才又浮出水面，二度引來消費者抨擊。