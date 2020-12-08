國民黨：蔡英文、蘇貞昌「騙了陳時中兩次」　拜登親自打臉





▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨8日上午召開記者會，文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文總統8月28日宣布開放萊克多巴胺美豬進口時曾說，「如果我們能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點」。但拜登卻說，在未來美國解決國內的勞工教育以及經濟問題前，將不會再與其他國家簽署新的貿易協定」，蔡總統在貿易談判上的底牌盡出，卻不被領情。

黃子哲說，衛福部長陳時中前前後後也被蔡、蘇騙兩次，在防疫期間，陳時中曾說，台灣捐了30萬口罩，交換防護衣原料，是非常划算的交易，實際上防護衣原料根本是花錢買來的。同樣的，蔡政府決定開放萊豬後，陳時中公開稱台灣換到了國際地位，結果再次被打臉，台灣根本沒換得任何東西，蔡政府只是在消耗陳時中公信力。

黃子哲表示，拜登已經狠狠打臉蔡英文政府，如果蔡政府在開放前根本沒談判，那就是失職，假設有談判但押錯寶，押了川普，那就是失算，假設既沒有談判又沒有談心，完全是倒貼看看美方如何發展，這就是「失心瘋」。導致國人健康的犧牲形同打水漂，毫無意義與價值。

黃子哲表示，2015年12月蔡英文在總統辯論時強調，沒有談判前就沒有開放，2016年5月新內閣於陽明山的共識營，準行政院發言人童振源轉述蔡英文的話，稱「美豬在談判前沒有任何預設目標，要溝通談判才能達到目標」。

黃子哲指出，如今行政院長蘇貞昌卻在立院答詢時說，不是要交換什麼好處，而是台灣政府向國際證明，願以國際網台，遵照國際標準。蔡英文也說，現在流行交換，但事實上沒有，政府做的決定是為了經濟利益與整體戰略目標。黃子哲批，「沒有交換難道是為了交心？」



國民黨呼籲，民進黨政府對開放萊豬進口政策的目的與效益皆未審慎評估，就冒然執行，卻可能換取不到台美經貿協議的簽署或商議。蔡英文總統草率冒失的決策引來國人健康疑慮的恐慌，最後可能換來一場空，呼籲蔡英文不要一錯再錯，立刻收回成命，明年1月1日拒絕開放萊豬進口。

國民黨表示，但如今又紛紛改口說「不代表能換取什麼」；甚至行政院長蘇貞昌於立法院還反質疑國民黨立委說「原來你們都用換的！」國民黨批評，民進黨連用「送的」，對方還不領情，被狠狠打臉，根本是「熱臉去貼冷屁股」，蔡政府只為了面子把國民健康當代價。

國民黨表示，2012年3月7日蘇貞昌的臉書貼文「國民的健康無可取代」，當時信誓旦旦地捍衛國人健康，對照現今，連取代的東西是什麼都不知道，蘇貞昌內閣就急著將國民的健康「被取代」，最後恐怕是空手而回，蘇貞昌如何還有顏面領導國家最高行政機構？

國民黨批評，連開放萊豬進口的目的為何都搞不清楚的民進黨立法院黨團卻奉承上意，急著將相關行政命令跳過委員會審查，國民黨表示，民進黨團昨天經濟委員會中，用多數暴力強行表決停止討論，又無視在野黨的提案，於休息期間逕自表決將所有議案送院會處理，根本不符合會議程序，國民黨絕對無法接受。

國民黨指出，民進黨不願意在立法院委員會初審「開放國外進口豬肉使用萊克多巴胺」行政命令，是害怕被監督？害怕被檢視？還是害怕接受多數的反彈民意？為了不知目的為何的開放萊豬進口政策，不惜破壞體制、對抗民意，最後可能白白犧牲國人健康，卻換取不到任何的國家利益。「錯誤的政策比貪汙更可怕」，當美國新任總統拜登都已經清楚表態，民進黨政府還要繼續執迷不悟嗎？

▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）