萊豬白吞？拜登不簽新貿易協定　王美花：將心比心

記者徐政璿／台北報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）日前接受紐約時報專訪透露，在美國國內環境強化前，他不會跟任何人簽署任何新的貿易協議。對於社會傳出「萊豬白吞」的聲音，經濟部長王美花8日表示，將心比心，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解。

▲經濟部長王美花。（圖／記者李毓康攝）

行政院長蘇貞昌8日率內閣團隊赴立法院備詢，王美花在會前受訪時，媒體詢問拜登暫不簽貿易協議的宣示，是否意味台灣透過明年開放萊豬進口換取貿易協議的期待落空，她回應，政府會開放進來台灣的，一定是安全的東西，大家要互相理解。

至於美國含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉明年將進口台灣引發爭議，王美花呼籲，大家應該客觀的就事論事，用客觀的事實看事情。她強調，大家希望台灣多加入國際組織，勢必要朝這路走，否則怎麼走出去。

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