立院黨團協商朝野對罵爆衝突　林為洲怒摔麥克風、資料水杯齊飛

▲立法院長游錫堃召集朝野協商，林為洲怒摔麥克風。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃8日召集朝野協商，國民黨團總召林為洲針對昨天經濟委員會審查萊豬行政命令，未先充分討論、趁休息時間表決，質疑程序有瑕疵，主張委員會無效。朝野立委爭論不休，會議開始約20分鐘，林為洲突朝民進黨立委摔麥克風，並丟出桌上的會議資料、水杯，高喊會議無效，場面一度混亂。

立法院經濟委員會7日繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」此案若通過，明年起國外進口的牛豬隻，將可允許使用含有萊克多巴胺（萊劑）成分的藥物飼料添加物。不過，民進黨團要求全案送院會表決，國民黨團認為應該充分討論再表決，現場亂成一團，最後召委趁休息時間表決通過民進黨的提案，混亂中宣布散會，引發國民黨質疑程序瑕疵，要求會議無效。

游錫堃8日召集朝野協商，國民黨團集體出席。林為洲首先提出程序問題，要求游錫堃確認昨天經濟委員會是否無效，並先調閱會議錄影帶確認有無程序瑕疵。

立委賴士葆表示，朝野原先有協議昨天送出法案，並在25日前處理，但在野黨提出27個附帶決議，連討論都不討論，不知道在急什麼，在野黨也知道舉手表決一定會輸，因此願意正面對決，把過程講清楚，民進黨連立委發言的權利都沒收，這是很嚴重的瑕疵。

開會約20分鐘仍未進入實質討論，見民進黨態度仍不退讓，林為洲突怒摔麥克風，還丟出桌上的會議資料、水杯，高喊會議無效，接著坐在一旁的鄭麗文也站起來指著柯建銘、莊瑞雄，要求「道歉、道歉、道歉」，場面一度混亂，游錫堃呼籲大家保持理性，但見雙方仍爭執不休，隨即宣布會議休息，並離開會議室。

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