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「媒體站定」才受訪挨轟高傲　謝長廷曝難受經驗：曾差點被mic插鼻

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▲▼駐日代表謝長廷。（資料照／ETtoday資料照）
▲駐日代表謝長廷。（資料照／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

駐日代表謝長廷近日為福島食品進口議題返台，不料5日接受聯訪時，他要求媒體都站定位才願意受訪，引來國民黨立委陳玉珍批評，態度非常高傲。對此，謝長廷7日親上火線表示：「過去曾有媒體把麥克風幾乎塞到我鼻子的經驗，真的有點怕怕。」

要求「媒體站定」事件挨轟，謝長廷7日在臉書還原經過，「我的確有這樣的要求。」5日參加高座會大會前，記者堵在門口，有猶豫要在開會前受訪或結束後才受訪，因為當時時間不多了，主辦人已經在裡面等，日本駐台代表泉裕泰也還沒有抵達。

謝長廷擔心，在門口受訪如果媒體堵麥，秩序會大亂造成干擾，過去曾有媒體把麥克風幾乎塞到我鼻子的經驗，真的有點怕怕，所以請祕書跟媒體協商，請攝影跟記者就定位，保持防疫安全距離受訪。

他表示，抵達時秩序很好，也有要自己站就定位，「但當我站定位後，突然有幾位媒體拿麥克風站起來，已經擋住排在定位的攝影機，也有點混亂，所以我要求大家恢復定位才受訪，」如果因此造成記者不舒服，或傲慢的印象，願意在此表示歉意。

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