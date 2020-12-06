謝長廷喊話：我反對核食輸入　沒有明年3月開放這回事！

▲駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府將在明年1月開放萊豬，傳言日本福島5縣市核災區食品也將在明年3月叩關。對此，駐日代表謝長廷6日回應：「核食當然不能開放，我也反對核食輸入；明年3月開放的事情，我沒有聽説，有這樣的決策應該我會知道，所以我想是沒有這回事。」

日本核災區5縣市食品進口議題，謝長廷6日在臉書以四點回應。外界好奇，日本核食要不要開放？他認為：「核食當然不能開放，我也反對核食輸入，照顧人民的健康是政府的責任。」但一般食品，不是核食（沒有輻射污染的食品）當然要開放。

他表示，台灣遵守自由貿易的國際規範對台灣發展很重要，也是政府責任，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，這是世界文明國家的要求。而我國要參考歐盟美加的作法，而不是中國或反日國家的做法。

中國外交部長王毅在11月24日和日本外相會談，表達善意，會不會比台灣提前解禁？謝長廷表示，如果這樣，中國似乎變成比台灣更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興。「而我也會很難過，很遺憾。」

至於不解禁東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP國際組織？謝長廷認為，精確的講，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，那麼台灣的貿易自由度會被質疑。「反對我們加入的會更有理由，支持我們的力量會減低。日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。」

他表示，中國已經加入RCEP，台灣沒有加入，對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變成很重要。「日本任主席國期間只有一年，拖越久越影響我們的機會，未來國際變數很大，我是為台灣發展著急。」

至於美豬問題還在吵不完，且外傳明年3月會開放是真的嗎？謝長廷回答：「明年3月開放的事情，我沒有聽説，有這樣的決策應該我會知道，所以我想是沒有這回事。」

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