肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

▲肯德基推出2020年終3大「彩蛋」美食，包括「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」、「紐奧良烤全雞」。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻年末節慶商機，肯德基推出2020年終3大「彩蛋」菜單，期間限定販售「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」預計12/8開賣；而「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購，也就是12/14開放預購。

▲「避風塘海派脆雞」12/8起限時7週開賣。（圖／肯德基提供）

肯德基表示，「避風塘海派脆雞」12/8起限時7週開賣，首3週消費即贈送原味可樂果一包，可自行DIY加料，發揮創意好玩又好吃。海派脆雞以港式大菜豐富滋味為靈感，特選新鮮食材熬煮成高湯，加上獨家配方特製成海鮮風味醬，淋上微辣酥脆的咔拉脆雞，並以帶有蒜香的可樂果，取代原本避風塘的香酥蒜片，為海味澎湃的滋味增添不同層次酥脆口感。

▲「金黃酥炸三角軟骨」12/8起，限時2週於全台16間特選餐廳販售。（圖／肯德基提供）



彩蛋二則推出「金黃酥炸三角軟骨」同樣在12/8開賣，「限時2週」於全台16間特選餐廳販售，該品項以「SSS級稀有食材」限店不限量快閃登場。業者表示，看似平凡，但一隻雞只有一個的珍貴雞胸三角軟骨，以專業的保留帶肉的刀法切割後，再佐以五香粉、蒜粉與多種香料按摩醃漬後裹粉，並以嚴格精準的高溫與時間酥炸，變成頂級職人「金黃酥炸三角軟骨」。外皮酥、軟骨脆、肉多汁，豐富的口感與涮嘴的滋味。

▲避風塘海派脆雞雙人分享套餐。



而最終彩蛋則推出「紐奧良烤全雞」嚴選最上等的鮮雞，並由紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數十種辛香料所調製而成道地的紐奧良風味醬料，以手工按摩滾打醃漬入味，再以獨門嫩烤技術，不只能封住雞肉鮮甜的風味，一口咬下除了能品嚐到多汁雞肉，還能感受到Ｑ彈雞皮，讓人無法抗拒。「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購才能享用，也就是12/14開放預購。

▲12月9日只要180元，就能在頂呱呱爽吃1斤雞。（示意圖／記者蕭筠攝）

除了肯德基，台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」也無預警宣布，為力挺國片，12/9起推出「爽嗑1斤雞」活動，只要在門市說出2020年任一部國片片名，就可用180元、7折優惠將1斤雞帶回家，炸雞控可以把握機會衝吃。

炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了 開賣時間、條件先看

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