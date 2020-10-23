只賣6週！肯德基新推「南洋叻沙紙包雞」210度封烤　搶攻偽出國美食

▲只賣6週！肯德基新推「南洋叻沙紙包雞」採獨家210度封烤技術，搶攻偽出國美食商機。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

疫情影響出入境限制，餐飲業搶攻「偽出國」美食商機，而日前除了麥當勞推出「韓風炸雞腿」外，肯德基緊接新推「南洋叻沙紙包雞」，以獨創210度封烤技術鎖住鮮嫩肉質及肉汁精華，加上特調的咖哩叻沙醬，自10月27日至12月7日於全台肯德基限時6週開賣。

▲「南洋叻沙紙包雞」自10月27日至12月7日於全台肯德基，限時6週開賣。（圖／業者提供）



肯德基表示，獨門料理「紙包雞」採用獨有的封烤技術，將整支雞腿肉與微酸小番茄、脆甜玉米筍及生鮮洋蔥圈以鋁箔封存送入肯德基獨門烤箱，以210度溫控蒸烤並行，不僅能以高溫烤熟雞肉，更能藉由紙包裡循環的蒸氣保留肉汁，使肉不乾柴，並能完整保留食材精華，呈現原始美味。而掀開鋁箔紙的瞬間，滿滿蒸騰的熱氣伴隨著香氣撲鼻而來，搭配經典雞汁風味飯，讓精華原味在口中蔓延，滿足吃雞行家對雞腿、溫度、風味的三大需求，是不容食客錯過的經典美味。

▲210度溫控蒸烤並行，藉由紙包裡循環的蒸氣保留肉汁，使肉不乾柴，並能完整保留食材精華，呈現原始美味。（圖／業者提供）

另外有別於新加坡叻沙以椰奶為基底的濃郁口感，「南洋叻沙紙包雞」採用自家精心特調的咖哩叻沙醬，以咖哩、蝦醬、椰漿、檸檬汁與蒜薑茴香等辛香料，調製而成適合紙包雞的爽口醬體，不僅能夠完美地襯托食材的鮮甜原味，淡雅的叻沙香氣更帶來南洋悠閒氣息，與雞腿、番茄、玉米筍、生鮮洋蔥圈一同封烤，鮮嫩多汁的腿肉與食材精華相互交織，如同將南洋風情打包到餐盤中，一解今年無法出國度假的苦悶。

▲「南洋叻沙紙包雞」將於10月27日至12月7日，限時6週於全台肯德基門市販售。（圖／業者提供）



「南洋叻沙紙包雞」將於10月27日至12月7日，限時6週於全台肯德基門市販售，而部分門市包括基隆忠二、新莊中港、台中烏日、嘉義垂楊，將自11月17日起開賣，另外宜蘭家樂福、台北光復不販售。

而不只肯德基搶攻「偽出國美食」商機，麥當勞也於近期限時推出全新「韓風炸雞腿」，主打每一口都能吃到正宗韓式甜辣醬與外酥內嫩的炸雞組合，口感甜中帶辣，將開賣至10月27日。

▲麥當勞韓風炸雞腿。（圖／業者提供）

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