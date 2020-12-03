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肯德基新推期間限定「烤雞腿溫沙拉」！跨界健身房推專屬優惠

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▲▼肯德基搶攻全台百億健身商機，新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」（圖／業者提供）

▲肯德基搶攻全台百億健身商機，新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基搶攻全台百億健身商機，新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」，將12/8起至明年5/17限時於全台63間門市開賣，強調每份皆有27.1公克蛋白質，總熱量僅475.8大卡，搭配GI（升糖指數）值較低的筆管麵增添飽足感；此外更攜手World Gym健身房推出連續5週限定專屬優惠。

「上校私廚烤雞腿溫沙拉」以鮮嫩多汁的紐奧良無骨烤雞腿排製作，提供優質蛋白質，搭配白綠花椰菜、紅黃蘿蔔、紅皮馬鈴薯，豐富色彩讓人食指大動；富含茄紅素的瑪格莉特紅醬，溫潤包裹烤雞腿、蔬菜及筆管麵，豐富的香氣於口中蔓延，為食感添加層次。讓冷冷的冬天，健身族不再只有冷冰冰的沙拉可以選擇。

▲▼肯德基搶攻全台百億健身商機，新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」（圖／業者提供）

▲肯德基新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」。（圖／業者提供）

此次肯德基也與全台最大連鎖健身房World Gym跨界合作，12/8至名年1/11共同推出限時5週輕盈健身優惠。凡於肯德基餐廳購買「上校私廚烤雞腿溫沙拉」個人套餐（售價$149），即贈15天World Gym單一據點健身體驗券1張，數量有限，送完為止。此外，消費者憑「上校私廚烤雞腿溫沙拉」消費發票，於活動網站登錄可再抽限量10名「World Gym單一據點3個月免費會籍」、限量30名「World Gym 單一據點1個月免費會籍」。

▲▼肯德基搶攻全台百億健身商機，新推出義式風味「上校私廚烤雞腿溫沙拉」（圖／業者提供）

▲World Gym會員與員工，可享專屬優惠價。（圖／業者提供）

而消費者於World Gym官方粉絲團完成指定任務，還可抽限量100份「上校私廚烤雞腿溫沙拉」個人套餐（售價$149）兌換券。至於World Gym的既有會員與員工，更可於肯德基門市出示會員卡或員工卡，即享「上校私廚烤雞腿溫沙拉」搭配中杯無糖茉莉綠茶129元優惠（原價$151）。

另外台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」日前更推出買1送1優惠，即日起至12/6只要在全台門市購買大份香香炸雞就送「中份香香炸雞兌換券」1張。

▲繼光香香雞「買1送1」。（圖／業者提供）

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