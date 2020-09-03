「普渡香蕉、葡萄」超愛吃　路人罵：錯了　他拜肯德基曝超玄下場

▲廟方、信徒擺滿供品祭拜。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

中元節拜拜眉角多，尤其長輩在挑選供品更是小心翼翼！不過一名女網友驚呼，今天第一次拜中元，特地買了大家愛吃的水果，怎料被一名路人大媽狂罵「拜錯了」，讓原PO整個臉垮。習俗上傳言，香蕉、李子、梨子、鳳梨有「招你來旺」的阿飄禁忌，不過隨著年輕人思想開放，紛紛認為心誠則靈最重要。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，今年第一次採買普渡供品，特地買了自己與同事愛吃的水果，像是香蕉、葡萄、蘋果、奇異果、柳丁等，接著在公司外頭逐一擺妥祭拜。豈料拜到一半，忽然有一位大媽路過停下來，大剌剌指著水果盤喊話，「這不對、那不對、那個錯 、這個錯！」

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沒想到買的供品全都踩雷，原PO臉上三條線之餘，也委屈想問「拜拜不就是要拜員工會吃的東西嗎？不然是要放到爛掉丟掉嗎？賺的是辛苦錢，我不想浪費...心意最重要不是嗎？」

文章曝光後，掀起網友們熱議，「是可以這樣想沒錯啦！但你會買旺旺餅乾或是鳳梨拜好兄弟嗎」、「放一支手機在桌上，要吃什麼外送平台自己點」、「好兄弟沒來，大媽來了，原來拜對的典故是這樣來的」、「做生意的寧可信其有，不可信其無！不然明年你可以買香蕉，李子，跟水梨一起拜看看，會不會比較旺」、「可以吃的水果，但不一定適合拿來拜，不過，您高興就好」。

不少達人解釋原因，「他很明顯是好心要提醒你，畢竟會拜拜的，看到你拜的那些一看就知道你外行招忌諱」、「我只知道香蕉、李子、梨子會『招你來』不行，我看廣告演的」、「招你來旺，香蕉、李子、梨子、鳳梨這四種不要一起拜，這四個裡出現的只有香蕉，在我看來沒太大忌諱，為什麼有人會說香蕉、葡萄不能拜 命理師說它們是整串的…老實說這樣龍眼也不能啊，只要帶梗成串的，哪種可以拜？除非剪成一顆顆...算了啦！別人說的不要理他，妳若無禁忌，拜後平安那就是好拜」。

▲有網友拜肯德基，結果擲茭一直沒過！（圖／翻攝爆怨公社）



說到祭拜話題，本站曾報導《小番茄拜拜被罵「會烙賽」 他傻：火龍果就可！網嘆禁忌：還不是人吃下肚》，一名男網友抱怨，家裡最近拜拜，幫忙買了水果回來，豈料家人看到小番茄後，秒大罵不能拜，更強調「籽很多，拜了會烙賽」，讓原PO超錯愕。對此，內行解釋，「因以前番茄籽都隨水肥澆菜，籽會發芽長出來，認為拜神不敬」，不過隨著現代人思想開放，覺得照拜沒差。