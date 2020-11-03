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竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

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▲新竹市設置「台灣豬標章諮詢窗口」，由動保所派員駐點。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市設置「台灣豬標章諮詢窗口」，由動保所派員駐點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應總統蔡英文宣布明年元月開放美國豬肉進口，新竹市政府為維護市民健康及消費者權益，將推動本市相關業者落實食安及食材來源標示，於市府產業發展處一樓服務櫃台設置「台灣豬標章諮詢窗口」，由本市動保所派員駐點，商家若有申辦台灣豬標章問題皆可撥打03-5216121轉253或臨櫃諮詢，也將積極宣導商家踴躍張貼，鼓勵使用100%國產豬肉。

新竹市政府表示為配合中央政策，即日起，凡具有商業登記之餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商等，可透過諮詢櫃台專人諮詢協助申請台灣豬標章；未有商業登記之攤販也將配合中央畜產會開放申請時程，積極輔導業者申辦。市府將加強宣導，請商家將「台灣豬識別標章」張貼於明顯處，俾利消費者清楚識別肉品來源，捍衛市民健康。

新竹市政府表示，農委會為便利具商業登記或稅籍登記店家進行標章申請，該會已建置臺灣豬證明標章申請網（https://taiwanpork.naif.org.tw）提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟即可完成申請程序，經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

新竹市長林智堅表示，市府非常重視市民的食安權益，除了督促相關店家全面落實食安及食品標示相關規定外，也會透過跨局處合作，建立完善的安全防護網。市府已於今年9月超前部屬，邀請新竹市所有肉品業販售業、製造業、餐飲業及公會等進行輔導與溝通，持續宣導肉品標示相關政策。並於明年1月起擴大稽查並加強肉品來源追溯，若有標示不實，將依食品安全衛生管理法開罰，以確保市民朋友在市場能夠安心選購國產豬肉及各式加工製品。

新竹市政府向消費者及食品業者進行呼籲，在選購肉品及用餐時應注意來源標示，並請業者勿採購來源不明之肉品產品，以確保飲食安全。市府也會依據中央法規規定，加強輔導，讓業者了解法規、遵循法規，讓消費者方便辨識，為民眾食安做好安全把關，保障民眾食的安全。

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