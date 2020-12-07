　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法院說明駁回中天假處分　記者追問「獨裁政治的開始」氣氛尷尬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅志華／台北報導

中天新聞遭NCC駁回換照，提告行政訴訟並聲請假執行，主張NCC違法駁回換照，要求NCC保留52台，並於11日證照到期後，發臨時執照給中天，直到行政訴訟結果出來為止；台北高等行政法院於7日，駁回中天假處分，並開記者會表示，若准許假處分，恐讓中天藉司法來迴避「6年到期換照」的法律，中時記者提問，「是否是獨裁政治的開始」，法院發言人未正面回應。

▲▼台北高等行政法院說明駁回中天假處分案　。（圖／記者張榮恩攝）

▲北高行7日駁回中天假處分聲請，法院發言人在記者會上，說明4大駁回理由。（圖／記者張榮恩攝）

台北高等行政法院發言人表示，假處分是在有限時間內，對聲請人的緊急權利保護，但目前依中天及NCC提供的資料看來，無法認定NCC有違法的狀況，且法律本來就規定6年要換照一次，中天應能對換照不過的狀況提早規劃，NCC駁回中天換照，並不是無法預期的事情。

發言人指出，中天就算換照不過，也能繼續做新聞，無法認定NCC對中天造成重大損害、有急迫危險，另外，新聞媒體關係公眾利益，應受政府監督，若法院裁准中天假處分的聲請，可能讓中天藉司法，來迴避6年換照一次的規定，更會讓「6年定期換照」的法律規定，淪為表面上的文字，讓NCC無法有效管理媒體，至於52的保留，那是頻道與有線業者自己談的東西，並不是《行政訴訟法》中，定義的「公法」關係，也無法成為訴訟標的。

▲北高行駁回中天假處分聲請記者會 。（圖／記者羅志華攝）

▲北高行駁回中天假處分聲請記者會 。（圖／記者羅志華攝）

▲中時記者提問「是否是獨裁政治的開始？」，發言人未正面回應，簡要說明後，在法警陪同下離開。（圖／記者羅志華攝）

在場中時、中天記者提問，「法院駁回中天的假處分聲請，是否是獨裁政治的開始？」、「法院不知道中天綜合台、娛樂台，不能做新聞嗎？」，發言人僅表示，本次記者會，只是對裁定做概要解說，詳細內容以裁定書為主，隨後在法警陪同下轉身離開。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
請夏確診前「SANA近距離接觸」
打炒房！央行公布4大新措施限制貸款
陳文茜中天主持15年節目！錄完最後一集「工作人員哭一片」
游否希遭控騙錢！2萬6業配破局「不退款＋封鎖」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

收13萬造謠蔡英文假博士元凶曝光　地檢：大陸供稿給媒體人、年改團體

擎天岡1個月內「突暴斃6水牛」　陽管處排除口蹄疫：可能天氣冷

擎天崗6牛隻突暴斃　耿葳踢爆陽管處：死因未釐清直接就地解剖

藍營批萊豬行政命令程序瑕疵　柯建銘反擊：完全合法！別秀下限

逢165周年！青山宮陣頭人數8500人「史上最高」　廟方：不會再增加

青山宮道歉了！主委黃清源3點聲明：禁放危險煙火管制噪音

中天假處分吞敗　律師：先射箭再畫靶必是紅心...裁定問題很大！

1名派訓巴拉圭人員確診新冠肺炎　接觸者居家隔離並採檢

法院說明駁回中天假處分　記者追問「獨裁政治的開始」氣氛尷尬

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

收13萬造謠蔡英文假博士元凶曝光　地檢：大陸供稿給媒體人、年改團體

擎天岡1個月內「突暴斃6水牛」　陽管處排除口蹄疫：可能天氣冷

擎天崗6牛隻突暴斃　耿葳踢爆陽管處：死因未釐清直接就地解剖

藍營批萊豬行政命令程序瑕疵　柯建銘反擊：完全合法！別秀下限

逢165周年！青山宮陣頭人數8500人「史上最高」　廟方：不會再增加

青山宮道歉了！主委黃清源3點聲明：禁放危險煙火管制噪音

中天假處分吞敗　律師：先射箭再畫靶必是紅心...裁定問題很大！

1名派訓巴拉圭人員確診新冠肺炎　接觸者居家隔離並採檢

法院說明駁回中天假處分　記者追問「獨裁政治的開始」氣氛尷尬

中職／劉崇聖生涯首場比賽在諸羅山　打出全隊唯二安打

收錄取通知！他回信公司要求「延後報到」工作秒飛...瞬間傻眼

炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看

「珍珠港事變」將在太空爆發　美軍參聯會主席：陸軍退出未來舞台

韓國流行「全息玫瑰花」永不凋謝！散發彩色霓光超夢幻　加LED燈閃爆

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　正妹收床照崩潰提告

新北市圖閱讀服務獲ISO認證　互動多元接軌國際標準獲肯定

「大到不能倒」銀行5+1！一銀也傳上榜　與5大銀行並肩

纏綿過程全被錄！小王還上傳YouTube　人妻崩潰「同事全看光」

政治熱門新聞

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇

青山宮遶境林昶佐「爽了一整天」網譙翻　首度公開道歉

即／中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光

青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書

即／中天提告聲請假處分　法院裁定駁回

量羅志祥泳池被拒　北市：再被拒就開罰

青山宮遶境3天湧585件抱怨　柯：開事後檢討

高嘉瑜剪完髮又綁回公主頭　「網友跟髮型師可能都覺得氣餒」

快訊／高嘉瑜掰了「公主頭」　親曝剪髮原因一次喀嚓20cm

社宅4萬元爭議　柯：那請中央定標準

網路罷免近6萬大關　吳思瑤批羅智強：問政零分

空軍F-16構改升級　空軍：今年底可獲22架

邱國正拒涉私菸案特勤回任、發6000摸頭金？國安局曝真相

更多熱門

相關新聞

中天聲請假處分　律師：先射箭再畫靶必是紅心

中天聲請假處分　律師：先射箭再畫靶必是紅心

中天新聞台於11月18日遭NCC駁回換照，提出行政訴訟外，更搶在訴訟開打前聲請假處分。對此，台北高等行政法院7日裁定駁回，本件裁定可抗告。律師林瓊嘉表示裁定有很大問題，更以「先射箭再畫靶」來譬喻這件案子，更表示高等行政法院認為原處分並未對中天造成重大損害或急迫危險，但「中天400多位員工工作權，將形成大量解僱的社會問題。」

中天新聞台本週五下架　國民黨回應

中天新聞台本週五下架　國民黨回應

中天將提抗告「表達憤怒與失望」沉痛發171字聲明

中天將提抗告「表達憤怒與失望」沉痛發171字聲明

中天關定了...主播馬千惠心涼「快要跳起來」

中天關定了...主播馬千惠心涼「快要跳起來」

LIVE／中天聲請保住52台遭駁回！法院出面說明

LIVE／中天聲請保住52台遭駁回！法院出面說明

關鍵字：

中天NCC假處分台北高等行政法院

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面