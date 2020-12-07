法院說明駁回中天假處分　記者追問「獨裁政治的開始」氣氛尷尬

記者羅志華／台北報導

中天新聞遭NCC駁回換照，提告行政訴訟並聲請假執行，主張NCC違法駁回換照，要求NCC保留52台，並於11日證照到期後，發臨時執照給中天，直到行政訴訟結果出來為止；台北高等行政法院於7日，駁回中天假處分，並開記者會表示，若准許假處分，恐讓中天藉司法來迴避「6年到期換照」的法律，中時記者提問，「是否是獨裁政治的開始」，法院發言人未正面回應。

▲北高行7日駁回中天假處分聲請，法院發言人在記者會上，說明4大駁回理由。（圖／記者張榮恩攝）

台北高等行政法院發言人表示，假處分是在有限時間內，對聲請人的緊急權利保護，但目前依中天及NCC提供的資料看來，無法認定NCC有違法的狀況，且法律本來就規定6年要換照一次，中天應能對換照不過的狀況提早規劃，NCC駁回中天換照，並不是無法預期的事情。

發言人指出，中天就算換照不過，也能繼續做新聞，無法認定NCC對中天造成重大損害、有急迫危險，另外，新聞媒體關係公眾利益，應受政府監督，若法院裁准中天假處分的聲請，可能讓中天藉司法，來迴避6年換照一次的規定，更會讓「6年定期換照」的法律規定，淪為表面上的文字，讓NCC無法有效管理媒體，至於52的保留，那是頻道與有線業者自己談的東西，並不是《行政訴訟法》中，定義的「公法」關係，也無法成為訴訟標的。

▲中時記者提問「是否是獨裁政治的開始？」，發言人未正面回應，簡要說明後，在法警陪同下離開。（圖／記者羅志華攝）

在場中時、中天記者提問，「法院駁回中天的假處分聲請，是否是獨裁政治的開始？」、「法院不知道中天綜合台、娛樂台，不能做新聞嗎？」，發言人僅表示，本次記者會，只是對裁定做概要解說，詳細內容以裁定書為主，隨後在法警陪同下轉身離開。

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