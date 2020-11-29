嘸嘈嘸小？看板寫滿「詭異文字」　網讀出來秒懂：南部人口音

▲許多人都看不懂黃色看板上頭寫了什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多年輕一輩的台灣人不只無法將台語流暢地說出來，還聽不懂、看不懂，需要靠人翻譯才能豁然開朗。一名網友日前PO出一張照片，從畫面中可以發現，這個黃色看板竟寫著「不是國語」的文字，即便讀出來也難以理解，因此希望有人能幫忙翻譯。圖片曝光後，果真吸引大票網友朝聖，紛紛解答文句意思。

這名網友在「爆廢1公社」上求助，「求翻譯！這是南部口音還是北部口音？」從他PO出的照片可以發現，黃色看板寫著「哩系青每、呀系四隻腳，庶狼賣嘸嘈嘸小，你家圾垃不要來這裏丟！跨嘸逆？」

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雖然看板上有許多熟悉的國字，但拼湊起來卻讓不少人一頭霧水！照片曝光後，網友紛紛留言回應，「高雄口音，好像結尾都會多個『逆』」、「看到逆就覺得是台南」、「唯一敗筆，垃圾寫顛倒」、「我竟然看得懂欸」、「字還蠻好看的」、「他字好整齊喔」、「我竟然秒懂」、「淺顯易懂，南部人無誤」、「求翻譯阿」、「做人不要嘸臭嘸小翻成國語是什麼意思」。

而貼文也意外釣出一些熟悉閩南語的網友解惑，「是瞎子、還是四隻腳（意指畜生）？做人不要沒臭沒小（意指太過分），你家垃圾不要拿來這丟！看不懂嗎？」、「唯一的難點應該是無臭無小這個，主要是說人沒品，我聽我媽罵過，四隻腳指的就是畜牲，青每是指瞎子，白目」、「你是眼瞎、還是狗，做人不要這麼沒品，你家垃圾不要拿來這丟！看不懂嗎」。