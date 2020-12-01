人夫結紮「蛋蛋被重擊」痛到跳一下　醫笑：貼片歪了，漏電啦

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭一名人夫1日在臉書「爆廢1公社」PO文分享結紮心得，他提到，雖然手術前醫師提醒會有一點悶痛感，起初也覺得不會痛，後來改用另一邊的時候，卻痛到像是有人「重擊蛋蛋」一樣，原來是醫師貼片貼歪漏電，之後的術後休養仍會痛個2、3天左右，「說什麼不會痛都騙小孩的！」

▲原PO覺得第二針麻醉比第一針痛很多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

原PO表示，當天大概是下午4時45分被叫進去手術房，一名漂亮的護理師走進來說要剃毛，剃到一半被其他人叫走，接著換兩名男性護理師接手，過了15分鐘醫師進來了，開始局部消毒，「重要部位」被醫護人員們擺來擺去，讓他的心情超級微妙。

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此時，醫師似乎看出原PO很緊張，還放音樂幫助放鬆心情。原PO提到，醫師提醒打針時要掐住輸精管，會有一點悶痛，第一針麻醉下去之後，他只感覺到一種拉扯感，不會痛，就是有點刺刺的，「醫師看我很緊張，開始跟我聊天，然後電燒，聞到自己燒焦的感覺真的很奇怪。」

手術經過30分鐘，時間來到下午5時30分左右，原PO以為已經結束了，沒想到還有另一邊，而且第二針麻醉遠比第一針還痛很多，電燒的時候蛋蛋像是被電了一下，「X！ 超級痛！跳了一下……好像有人重擊你的蛋蛋的感覺，醫生還笑說，『貼片貼歪了，漏電啦』，X。」

▲原PO形容結紮手術痛到像被重擊蛋蛋，笑翻許多網友。

幸好整場手術過程都很順利，原PO表示，這篇心得文主要是給打算絕育的男性看看，「蛋蛋感覺被緊緊握住，會掐痛2、3天，說什麼不會痛都騙小孩的！對，我被騙了。」

其他網友看完原PO生動的描述，紛紛留言大讚他勇敢、疼老婆；也有人留言分享自身經驗或開玩笑說，「我那時候醫生怕我無聊，只有一直跟我聊天」、「每家醫院結紮的方法都不同，我沒打麻醉，唯一相同的只有切斷時蛋蛋像被踢到一樣，痛了一下」、「原來這就是蛋蛋的哀傷」、「最好笑的就是漏電那段」。