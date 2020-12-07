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俊逸「歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」　13日小北夜市登場

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▲「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，將於12月13日上午10時在台南市小北新成功夜市登場，歡迎參觀同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，將於12月13日上午10時在台南市小北新成功夜市登場，歡迎參觀同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由俊逸慈善基金會、台南市北區區公所主辦，俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、南善武農社區等單位合辦的「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，將於12月13日上午10時至下午4時在台南市小北新成功夜市登場。

現場推出80個吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌；舞台區30個不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心；並首度連結遠東科技大學休閒運動管理系及台灣好動健康促進協會，舉辦「小鐵人「YA」市！運動會」，希望能夠讓孩子暫時遠離3C，一同到戶外跑跑跳跳；更規劃多項闖關遊戲、打卡換獎品的任務等您來挑戰，期待民眾蒞臨小北夜市吃喝玩樂、拿禮物外，更能做公益。

俊逸基金會集結府城的非營利機構，免費提供現場設攤，在歲末透過園遊會型式，讓更多民眾能夠認識公益團體的多元面貌，並透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拚愛心。而北區區公所在市府文化局指導下，活動當天邀集了北區特色社區，包含正覺社區、勝安社區、中樓社區、華德社區、振興社區等6個社區，在現場展示社區特色及社造成果，公所另外有與樹谷基金會及大港國小產官學跨域合作的「食農教育」成果、與台南大學合作的社區資源調查、與台南二中合作的工作坊木作成果、與成大USR計畫團隊合作的「鎮北好神文創桌遊」等等展示，北區公所試圖跨域整合不同的人才，以創新多元的策略推廣北區的在地特色，邀請民眾前來參觀同樂。

▲「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，將於12月13日上午10時在台南市小北新成功夜市登場，歡迎參觀同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會廣邀府城的非營利機構，免費提供現場設攤，除了多年來持續支持本活動的社福團體之外，台南市澎湖同鄉會特別加碼贊助本會交通費用，於活動當天接送偏鄉擁有特色才藝學童到活動會場展演學習成果，鼓勵學童從小培養參與公益活動的觀念。本次在南善武農社區的號召下，再度結合復古車車友共同響應公益行動，活動當天車友們將駕駛古董愛車到現場參與展示，更加碼展出早期農村時代懷舊街景、規劃屋台餐車活動，邀請大家相約來賞車做公益。另有多家網路美食、文創品牌參與設攤，包括:mori mori 烘焙工坊、幸福味烘焙屋、SomeMemories午時回憶手作坊、肉慾覺醒、旅人手作熱壓吐司、星球太太、Lovi's巷弄手工雪糕鋪、安羽幸福小館、拾貳甜事等，結合現場80攤的攤位共同提供700份打卡禮，當天於活動現場打卡按讚就能抽好禮。

北區區長李皇興表示，感謝俊逸基金會一同合辦此次活動，邀請大家12月13日週日上午到小北新成功夜市來同樂，和在地社區及公益團體交流，同時北區公所也準備了挑戰闖關換獎品的賓果活動，於時間內連成3條線即可兌換獎品，適合大小朋友全家來玩，12月13日上午9時50分開始，於區公所服務臺攤位發放賓果挑戰卡，數量有限，發完為止，敬請把握。

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