「箱」聚在萬國千人健走嘉年華　黃偉哲：以觀光工廠帶動親子旅遊商機

▲第1屆「箱」聚在萬國1千人健走嘉年華，14日上午於歸仁區萬國通路創意觀光工廠熱鬧登場，台南市長黃偉哲親自與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



第1屆「箱」聚在萬國1千人健走嘉年華，14日上午於歸仁區萬國通路創意觀光工廠熱鬧登場，這次以「千人健走活動」、「萬國漫遊闖關活動」、「水凝膠芳香公仔DIY」、「嘉年華活動」及「市集活動」等5大主題和大家見面，黃偉哲市長感謝在地企業的共襄盛舉，並呼籲民眾一起加入規律運動的行列。





黃偉哲表示，今年度受疫情影響無法出國，民眾紛紛轉向國內旅遊，促使國旅風潮漸興，雖然許多行業受疫情影響銷售額不如預期，但危機也是轉機，富含知識性及趣味性的觀光工廠可滿足大眾對於生產過程的好奇心，也是台南市觀光的亮點之一，搭配市府活動推動振興旅遊，可望帶動親子旅遊商機！經統計，疫情解封後旅遊熱潮促使觀光工廠平均每月來客數32萬人增加近2倍、平均每月營業額逾1億元增長達1.5倍，觀光旅遊熱度非常！未來市府也將持續協助台南市觀光工廠共同行銷，進而吸引更多海內外遊客、刺激消費買氣。





經發局長陳凱凌表示，台南市共計24家觀光工廠，數量為全國第一，輔導廠商轉型成果豐碩。除了持續輔導廠商轉型觀光工廠外，市府致力於推動觀光工廠之間的合作串聯，如今日辦理的嘉年華活動，「千人健走活動」只要100元即可享有後背束口袋、運動毛巾、口罩等精美禮品，甫開放報名1週即報名滿額；「萬國漫遊闖關活動」中6大關卡邀您暢遊萬國；「嘉年華活動」首次觀光工廠與YoYo TV合作推出精彩表演；以及「市集活動」集結台南觀光工廠、知名店家、特色胖卡及納智捷汽車展示，廣受民眾好評及熱烈參與。

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