2020根與芽動物嘉年華　二仁溪河堤路盛大舉辦

▲根與芽動物嘉年華暨二仁溪跨區聯盟活動，由長榮大學、仁德區公所、珍古德協會及虎山實驗小學聯合盛大舉辦，有1千多名民眾及學生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際知名保育學者珍古德博士在台灣所推廣的根與芽計畫，根與芽動物嘉年華暨二仁溪跨區聯盟活動，由長榮大學、仁德區公所、珍古德協會及虎山實驗小學在21日下午於仁德二層行清王宮廟前及二仁溪河堤路盛大舉辦，現場將近有1千多名民眾及學生共同參與。

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今年以「二仁溪流新希望」主題結合環境教育活動，透過生態闖關體驗、綠生活、循環經濟、河川保育、在地農特產市集、舞臺音樂會表演及巴克禮博士特展，將歷年來政府單位、民間保育團體、各級學校及社區民眾在二仁溪整治、環境的營造、教育及文化的推廣延續，透過全民共學方式，寓教於樂。

根與芽動物嘉年華計劃已辦理6年，從9月份開始，由長榮大學珍古德生態中心的老師及藝術家進入歸仁、仁德、東區15間高中以下學校教學，包括認識珍古德博士及保育行動，並透過生態藝術及資源回收物創作（Upcycling加值回收）、認識河川生態環境及生物特色，學生必須進行各項資料收集，了解並面對河川生物在全球氣候變遷、棲地破壞、人為汙染等，所產生之問題，並嘗試提出解決之道，如紅瓦厝國小則是設計蝴蝶食草配對及完全變態的過程、歸仁國中則是指出綠鬣蜥對台灣生態的危害；仁德文賢國中撥放青蛙的叫聲教民眾辨識並且教做青蛙摺紙，還設計山粉圓讓民眾喝，模擬青蛙的膠質卵串；仁德國中直接用吳郭魚教民眾做魚拓體驗。

台南市政府持續針對二仁溪污染源，大力進行防治，包含民生部分之污水下水道建設、事業部分之稽查管制與河川巡守管理，及畜牧廢水資源化，也在環境營造上，建造自行車道橋，讓二仁溪右岸的自行車道可以連結黃金海岸、安平到山海圳綠道，成為串連奇美博物館及國立台灣歷史博物館的雙博物館河岸自行車道路線。

透過今年動物嘉年華，由二仁溪流域沿線的龍崎、關廟、歸仁、仁德、東區及南區6個區公所組成跨區聯盟，將整個二仁溪環境資源實質的串聯在一起，創造在地產業特色、文化環境創生的機會。

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