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長期遭媽媽電線抽打！8歲童堅定回應：我要陪她　萬人看結局哭了

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲儘管遭到母親長期家暴，男童還是堅持要陪伴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

一名8歲男童遭到母親長期家暴，父母也因為暴力問題，婚姻走向結尾。不過，法院問男童想跟誰住時，男童回答了「媽媽」，後續原因曝光，讓上萬人感動流淚。

律師呂秋遠4日在臉書上分享，這名母親長期家暴小孩，會以電線抽打、言語辱罵的方式，父親受不了了，只能向法院聲請保護令。法官審理後，准許父親的聲請，還要求母親搬家，意味著家庭暴力問題相當嚴重。

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由於母親否認家暴，法院傳喚男童，想知道媽媽是否適任監護人。呂秋遠說，輪到孩子做證時，8歲男童怯生生地坐在證人席，接著法官將父母請離場，坐在孩童旁邊，詢問家暴相關問題。

面對法官的提問，男童提到，母親不只會打他，也會打父親，還會拿東西丟父親，父母兩人常常因此發生拉扯。不過，後來法官詢問男童，若父母不同住的話，想要跟誰住在一起，男童的答案卻讓法官備感意外，「媽媽。」

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童的回應相當堅定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官感到不解，進一步詢問，男童才解釋，因為父親那邊已經有妹妹陪伴，母親必須離開家裡，這樣以後的生活會很無聊，「所以我想去陪她，讓妹妹陪爸爸。」至於會不會害怕又被打，男童則說，到時候躲起來就好，等母親生完氣就沒事了。

法官聽完後，嘆息了一聲，接著將男童的父母請進來，把原話對著2人說了一遍，「孩子的媽媽，這是孩子剛剛親口說的話，我希望你可以看看筆錄。孩子的意願只是參考，我還是有最後決定權，不一定會把孩子判給你。但是，我想讓你知道，即使你這麼對他，你的孩子還是很愛你。」

母親離開法庭前，緊緊地抱住男童，一邊哭著一邊道謝，男童則不斷說「我會陪你」。這起案例讓呂秋遠不禁感嘆，「而這些眼淚，其實是我的日常。」

這篇貼文發出後，收到了超過5萬個讚，許多人都被男童的說法感動，「孩子會一直原諒父母，直到他們心碎為止」、「有這麼溫暖善良的孩子，為什麼這個媽媽還打的下去」、「看了好難過，希望孩子還是判給爸爸，媽媽應該先去就醫，讓自己精神及情緒穩定。」

▼眾多網友看完男童的回應，十分感動，也希望案例中的母親先去就醫，別造成孩子一輩子的陰影。（示意圖／pixabay）

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

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