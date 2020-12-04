知名饒舌歌手家暴！前女友「只穿內褲」崩潰逃家…網友洗版罵翻

記者柯振中、邱中岳／台北報導

一名知名網路饒舌歌手11月底跑到位在台北市大同區承德路二段上的前女友住處按門鈴，導致前女友室友出面，雙方進而發生肢體衝突，互相提告。根據前女友說法，該名饒舌歌手交往期間不斷家暴，導致她只穿著內褲、T恤，就匆匆逃家，惡劣的行徑也引起網路公憤。

該名饒舌歌手11月30日前往前女友住處，瘋狂按門鈴，想要找前女友。前女友的室友被吵得受不了，出來應門，雙方一言不合，演變成肢體衝突。

警方獲報到場，沒有發現2人，後來接到馬偕醫院的通知，得知有傷者送醫，才趕緊前往了解狀況。初步調查，原來是該名饒舌歌手喝醉酒，狂按門鈴，前女友的室友出來應門，不料遭到毆打，雙方衝突愈演愈烈，打到連附近的機車都被撞歪。

▼饒舌歌手與前女友的室友打成一團。（圖／記者邱中岳翻攝）



兩人到醫院驗傷，互相提出告訴，警方正在進一步偵辦案件。饒舌歌手的前女友指控，前男友時常情緒不穩，會拿著酒瓶、鐵鎚站在床邊，嚇得她不知所措，而且還曾打壞衣櫃、廁所門，也會對她施暴，她好不容易逮到機會，連褲子都沒穿，只穿著內褲、套了T恤，就趕緊逃家，一路上邊跑邊哭。

據了解，這名饒舌歌手在社交媒體上發表過不少歌曲，也擁有一定的粉絲量，還有歌曲高達64萬人觀看。眾多網友看完該名饒舌歌手的行為，忍不住到社交媒體上留言洗版，「主職業：拳擊手。副職業：饒舌歌手。斜槓青年欸」、「恐怖情人+噁人，聽你音樂真羞恥」、「家暴好玩嗎」、「嘖嘖嘖，慣性家暴女朋友，然後不覺得自己錯的離譜，這種人歌都聽不下去。」

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▼眾多網友看完該名饒舌歌手的行為，氣炸到社交媒體洗版留言。（圖／記者邱中岳翻攝）

